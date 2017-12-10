Украинские власти «перешли красную линию» — жена Саакашвили

Киев, 10 декабря. Украинские власти перешли «красную линию», задержав экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявила Сандра Рулофс – жена политика.

«Сегодня они перешли красную линию. Не надо сажать политических оппонентов, надо показать, что ты тоже хочешь делать реформы, что тоже хочешь сделать людям лучше, но этого не происходит», — отметила Рулофс в своем выступлении на митинге в Киеве.

Однако женщина выразила надежду на то, что сторонники Михаила Саакашвили смогут добиться лучшей жизни для простых украинцев. Она также обвинила президента Украины Петра Порошенко в том, что последний якобы считает политику «бизнесом».

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Украины задержали и поместили в СИЗО экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.