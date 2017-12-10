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Политика
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Украина
Украинские власти «перешли красную линию» — жена Саакашвили
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    Украинские власти «перешли красную линию» — жена Саакашвили

    22:00  10 Декабря 2017  /обновлено: 22:01  10 Декабря 2017
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    Украинские власти «перешли красную линию» — жена Саакашвили

    Киев, 10 декабря. Украинские власти перешли «красную линию», задержав экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявила Сандра Рулофс – жена политика.

    «Сегодня они перешли красную линию. Не надо сажать политических оппонентов, надо показать, что ты тоже хочешь делать реформы, что тоже хочешь сделать людям лучше, но этого не происходит», — отметила Рулофс в своем выступлении на митинге в Киеве.

    Однако женщина выразила надежду на то, что сторонники Михаила Саакашвили смогут добиться лучшей жизни для простых украинцев. Она также обвинила президента Украины Петра Порошенко в том, что последний якобы считает политику «бизнесом».

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Украины задержали и поместили в СИЗО экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили #рулофс
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