Сирия итоги за сутки на 11 декабря 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Дали, три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ

Сирия, 11 декабря. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ1, ССА отбила у SDF несколько поселений на северо-западе Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, отбили нападение террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: контратакует САА в Дейр-эз-Зоре, казнило пятерых мирных жителей провинции Даръа, атаковало «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме, потеряла цех по переработке нефти в Алеппо, ведет бои с САА в Идлибе, потеряла командира в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла двух боевиков в провинции Даръа, противостоит «Тахрир аш-Шам» в Дамаске, захватила у SDF несколько поселений в Алеппо.

Курды: ведут бои с ССА в Алеппо, потеряли одного бойца при взрыве мины ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута в течение дня отмечались перестрелки между исламистскими группировками и Сирийской арабской армией (САА). По информации одного из местных источников в социальной сети Twitter (@nidalalommal), правительственные войска вели артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Дума.

В районе поселения Аль-Кадам на юге провинции Дамаск были зафиксированы боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и радикальными исламистами альянса «Тахрир аш-Шам». По данным информационного агентства Almanar News, в результате перестрелок один из боевиков «свободной армии» получил тяжелые ранения.

Военный источник передавал на своей странице в Twitter (@watanisy), что Сирийская арабская армия (САА) значительно продвинулась в наступлении на город Мугр аль-Мир. Солдаты правительственных войск заняли ключевые высоты в этом районе, тем самым установив огневой контроль над поселением.

Артиллерия САА провела обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции на фронте Аль-Дахр аль-Асвад в Западной Гуте Дамаске. Об этом сообщал один из местных источников в своем Twitter-аккаунте (@newsyarmouk). Информационное агентство Smart News Agency передавало также, что правительственные войска открыли минометный огонь по опорным пунктам радикалов недалеко от населенного пункта Нашабия.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Алеппо. Местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV), что российская авиация бомбила позиции радикальных исламистов в районе горы Аль-Хос. Атаке со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Марба Салум, Аль-Мукетаб, Аль-Бурдж Сабаана, передавал Telegram-канал (@SRNN2011).

Военный источник в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq) писал, что в результате одного из боевых вылетов ВКС РФ вблизи деревни Тель Дамана был уничтожен кустарный цех по переработке нефти, организованный боевиками «Тахрир аш-Шам».

На северо-западе провинции Алеппо отмечались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Информационное агентство Almanar News писало, что подконтрольные Анкаре боевики захватили несколько небольших поселений на подконтрольных курдам территориях к западу от Аль-Баба. Также Almanar News передавало, что сирийскую границу пересекли 20 автомобилей ВС Турции.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс шли бои между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011) столкновения противников отмечались в районе населенного пункта Айн Хусейн. В это же время местный источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов повстанцев недалеко от поселения Аль-Амария.

Бригады Национальных сил обороны (NDF) вышли из провинции Хомс для передислокации в район стратегического города Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Об этом сообщал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1).

В конце дня стало известно, что расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Зара подверглись снайперскому обстрелу. По данным оппозиционного Telegram-канала (@SRNN2011), под огнем боевиков погибло несколько солдат правительственных войск САР. Официально данная информация не подтверждена.

Провинция Дейр-эз-Зор

Разрозненные группировки «Исламского государства», оставшиеся на территории провинции Дейр-эз-Зор, предпринимают попытки контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА). Местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency), что столкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечались в районе станции Т2 недалеко от населенного пункта Аль-Муазиля. Солдаты армии САР отбили нападение ИГИЛовцев.

Напомним, армия САР под прикрытием ВКС РФ освободила от ИГИЛ1 оба берега реки Евфрат. Местный Twitter-канал (@sayed_ridha) писал, что под контролем САА находятся территории от Аль-Сальхии до Маязилы и от станции Т2 на восток до пограничного с Ираком Абу-Кемаля.

Провинция Даръа

В административном центре провинции Даръа вновь были зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. По данным военного Twitter-канала (@DaraaMartyrsOF), в результате перестрелок между САА и Сирийской свободной армией (ССА) в районе Аль-Маншия был нейтрализован один боевик «свободной армии».

В районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Даръа продолжались бои между ССА и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». О столкновениях между исламистами писало Almanar News. Также источник в Twitter (@DaraaMartyrsOF) передавал, что на трассе между поселениями Басра аль-Харири и Мелиха аль-Аташ при взрыве мины был уничтожен командир «свободной армии».

На северо-востоке региона было найдено тело командира «Тахрир аш-Шам», писало Almanar News.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб в течение суток продолжалась операция Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ против радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Местное информационное агентство передавало на своей странице в Facebook (@24dotae), что российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях стратегического населенного пункта Абу Дали. Сирийская армия атаковала позиции террористов недалеко от деревни Умм Хазим.

В конце дня источник в Twitter (@watanisy) сообщил, что бойцы армии САР при поддержке ВКС РФ выбили боевиков «Джебхат ан-Нусры» из поселения Аль-Хавайя, расположенное к западу от освобожденного ранее населенного пункта Зафария. Также российская авиация ударила по зонам дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Умм Мувейлят. Об этом писал Telegram-канал (@NRVR11).

Командир одной из бригад «Ахрар аш-Шам» Абу Абду-Дахирия и двое сопровождавших его исламистов были нейтрализованы неизвестными боевиками в районе Аль-Тех на юге провинции Идлиб. Об этом сообщил в Twitter (@ al_metalman) один из источников.

Местный Telegram-канал (@NRVR11) писал, что на трассе между поселениями Маарат ан-Нуман и Марат аш-Шамша сдетонировало взрывное устройство. В результате происшествия был поврежден автомобиль, несколько мирных жителей получили ранения.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка зафиксировано еще два случая детонации самодельных взрывных устройств, заложенных в городе террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства Almanar News, в центральном районе Ракки вновь прогремел взрыв. В результате инцидента погибло три мирных жителя. Еще одна мина террористов ИГИЛ сдетонировала на окраине населенного пункта. Almanar News писало, что при взрыве погиб боец Демократических сил Сирии (SDF).

Напомним, курдские ополченцы при поддержке сил международной коалиции ведут работы по разминированию города Ракка. Местные активисты называют населенный пункт одной из самых опасных точек в Сирии.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на востоке региона, освобождая поселения на пути своего следования от террористов «Джебхат ан-Нусры». Об этом писало информационное агентство RT Arabic.

Одновременно с этим армия Башара Асада под прикрытием российской авиации выбила боевиков «Тахрир аш-Шам» из населенных пунктов Балил, Умм Хазим и Тель Хазим на севере провинции. Перестрелки между солдатами правительственных сил и радикальными исламистами отмечались в окрестностях поселений Хувейджа, Аль-Латамина и Балил.

Интенсивные перестрелки между САА и боевиками «Тахрир аш-Шам» наблюдались также на северо-востоке региона. Один из местных источников писал в своем микроблоге в Twitter (@ QalaatAlMudiq), что столкновения между солдатами армии САР и террористами «Ан-Нусры» зафиксированы недалеко от населенных пунктов Шакузия и Рахаджан. Автор публикации отмечал, что с воздуха сирийскую армию поддерживали ВКС РФ. Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов «Тахрир аш-Шам» поселение Мушейрифа и начала продвижение к стратегическому городу Абу Дали. Об этом писал Telegram-канал (@todayinsyria).

В этой же части Хамы позиции «Тахрир аш-Шам» атаковали террористы ИГИЛ, сообщало информагентство Almanar News. Позже боевики «Ан-Нусры» заявили, что на фронте Тель Талихат им удалось отбить атаку террористов ИГИЛ и вывести из строя танк «Исламского государства». Сообщение исламистов опубликовал местный Twitter-канал (@ QalaatAlMudiq).

Одновременно с этим местный Twitter-канал (@sryhaber) передавал, ссылаясь на источник в рядах Сирийской свободной армии (ССА), что несколько десятков боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» присоединились к отрядам «Исламского государства» на севере провинции Хама.

Ирак

Подконтрольный террористам «Исламского государства» Twitter-канал (@edsh092a4eaab41) писал, что боевики ИГ уничтожили несколько единиц техники отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» на границе с Сирией. Официального подтверждения данной информации не поступало. Ранее радикальные исламисты потеряли последние позиции на территории Ирака. Солдаты иракской армии совместно с ополченцами «Хашд аш-Шааби» зачистили от ИГИЛ районы у границы с Сирией.

Неизвестные боевики открыли огонь по патрульной полицейской машине, двигавшейся в районе населенного пункта Аль-Хусейния на границе провинций Дияла и Багдад. По данным информационного агентства Alsumaria News, в результате инцидента был убит полицейский.

На территории провинции Салах эд-Дин началась операция по выявлению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства». Об этом сообщал, ссылаясь на командование иракской армии, военный источник в Twitter (@DaeshCrimes).

Пять террористов «Исламского государства» проникло в населенные пункты Абу Жума и Абу Канан на границе между провинциями Дияла и Салах эд-Дин, передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, солдатам армии Ирака удалось обнаружить и нейтрализовать троих ИГИЛовцев. Остальных радикалов разыскивают.

В районе Аль-Радвания к юго-западу от Багдада прогремел взрыв. Alsumaria News писало, что в результате детонации самодельного взрывного устройство пять мирных жителей поселения получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Солдаты армии Ирака взорвали семь заминированных террористами ИГИЛ домов в Мосуле, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, радикальная мера была принята в рамках операции по зачистке города от мин ИГ. Сообщается, что под заминированными зданиями обнаружили тоннель «Исламского государства», в котором хранились взрывчатые вещества.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)