IBU понизил статус Союза биатлонистов России

Зальцбург, 10 декабря. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о понижении Союза биатлонистов России (СБР) до статуса временного члена организации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данному решению, российские биатлонисты сохраняют право участия в международных соревнованиях под эгидой IBU, однако СБР лишается права голоса в конгрессе организации.

Следует отметить, что накануне стало известно, что IBU отверг предложение отстранить российский союз биатлонистов и лишить Тюмень права проведения этапа кубка мира в сезоне 2017/2018. Об этом сообщала RT.

Ранее биатлонистка из Новосибирска заявила, что будет отстаивать свои олимпийские медали в судебном порядке.