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IBU понизил статус Союза биатлонистов России
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    IBU понизил статус Союза биатлонистов России

    21:45  10 Декабря 2017  /обновлено: 21:45  10 Декабря 2017
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    IBU понизил статус Союза биатлонистов России

    Зальцбург, 10 декабря. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о понижении Союза биатлонистов России (СБР) до статуса временного члена организации. Об этом сообщает ТАСС.

    Согласно данному решению, российские биатлонисты сохраняют право участия в международных соревнованиях под эгидой IBU, однако СБР лишается права голоса в конгрессе организации.

    Следует отметить, что накануне стало известно, что IBU отверг предложение отстранить российский союз биатлонистов и лишить Тюмень права проведения этапа кубка мира в сезоне 2017/2018. Об этом сообщала RT.

    Ранее биатлонистка из Новосибирска заявила, что будет отстаивать свои олимпийские медали в судебном порядке.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #биатлон #ibu #сбр #временный член #понижение статуса
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