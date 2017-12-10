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В России упали цены на iPhone X
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    В России упали цены на iPhone X

    21:45  10 Декабря 2017  /обновлено: 21:46  10 Декабря 2017
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    В России упали цены на iPhone X

    Москва, 10 декабря. Цены на флагманский смартфон Apple iPhone X на территории Российской Федерации снизились почти на 10 тысяч рублей.

    На старте продаж в ноябре 2017 года версию гаджета с 64 гигабайтами памяти можно было приобрести за 79,99 тысячи рублей, а с 256 гигабайтами – за 91,99 тысячи рублей. Однако теперь базовая вариация iPhone X стоит 71,89 тысячи рублей, а более дорогая комплектация обойдется в 82,69 тысячи рублей.

    Согласно предварительной информации, цены на модное устройство могут вновь упасть уже в начале 2018 года.

    Напомним, ранее представители компании Caviar пообещали подарить эксклюзивную версию смартфона iPhone X первому российскому спортсмену, который одержит победу на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Речь идет о гаджете с изображением флага России и строками гимна.

    Автор: Алексей Громов
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    #iphone x
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