В России упали цены на iPhone X

Москва, 10 декабря. Цены на флагманский смартфон Apple iPhone X на территории Российской Федерации снизились почти на 10 тысяч рублей.

На старте продаж в ноябре 2017 года версию гаджета с 64 гигабайтами памяти можно было приобрести за 79,99 тысячи рублей, а с 256 гигабайтами – за 91,99 тысячи рублей. Однако теперь базовая вариация iPhone X стоит 71,89 тысячи рублей, а более дорогая комплектация обойдется в 82,69 тысячи рублей.

Согласно предварительной информации, цены на модное устройство могут вновь упасть уже в начале 2018 года.

Напомним, ранее представители компании Caviar пообещали подарить эксклюзивную версию смартфона iPhone X первому российскому спортсмену, который одержит победу на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Речь идет о гаджете с изображением флага России и строками гимна.