Сирия новости 10 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Идлибе нейтрализован командир «Ахрар аш-Шам»

Сирия, 10 декабря. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Дали, в Идлибе нейтрализован командир «Ахрар аш-Шам», жители Ар-Растана вышли на митинг против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, под прикрытием ВКС РФ продвигаются в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: отбила атаку ИГ1 в Хаме, теряет позиции в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе.

Провинция Дамаск

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции на фронте Аль-Дахр аль-Асвад в Западной Гуте Дамаска. Об этом сообщает один из местных источников в своем Twitter-аккаунте (@newsyarmouk). Информационное агентство Smart News Agency передает также, что правительственные войска ведут минометный обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от населенного пункта Нашабия.

В город Маадамия на западе провинции Дамаск прибыл гуманитарный конвой, передает Smart News Agency. По данным информационного агентства, мирные жители поселения получили предметы первой необходимости, а также медикаменты.

Провинция Хомс

Жители города Ар-Растан вышли на демонстрацию против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей государства Израиль. Напомним, 7 декабря американский лидер выступил с соответствующим заявлением, сообщив также о планах перенести в Иерусалим консульство США, которое сейчас находится в Тель-Авиве.

Расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Зара на севере провинции Хомс подверглись снайперскому обстрелу. По данным оппозиционного Telegram-канала (@SRNN2011), под огнем боевиков погибло несколько солдат правительственных войск САР. Официально данная информация не подтверждена.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли несколько ударов по зонам дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Умм Мувейлят. О боевом вылете российской авиации пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться на севере региона под прикрытием российских ВКС. Один из источников передает в своем микроблоге в Twitter (@watanisy), что бойцы армии САР выбили боевиков «Джебхат ан-Нусры» из поселения Аль-Хавайя, расположенное к западу от освобожденного ранее населенного пункта Зафария.

Командир одной из бригад «Ахрар аш-Шам» Абу Абду-Дахирия и двое сопровождавших его исламистов были нейтрализованы неизвестными боевиками в районе Аль-Тех на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает в Twitter (@ al_metalman) один из источников.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС продолжают наносить удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Шакузия и Рахаджан. О боевых вылетах союзной авиации пишет военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha).

Под прикрытием ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов «Тахрир аш-Шам» поселение Мушейрифа и начала продвижение к стратегическому городу Абу Дали. Об этом пишет Telegram-канал (@todayinsyria).

Боевики «Тахрир аш-Шам» заявляют, что на фронте Тель Талихат им удалось отбить атаку террористов ИГИЛ1 и вывести из строя танк «Исламского государства». Сообщение исламистов опубликовал местный Twitter-канал (@ QalaatAlMudiq).

Ирак

Солдаты армии Ирака взорвали семь заминированных террористами ИГИЛ домов в Мосуле, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, радикальная мера была принята в рамках операции по зачистке города от мин ИГ. Сообщается, что под заминированными зданиями обнаружили тоннель «Исламского государства», в котором хранились взрывчатые вещества.

Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на комитет безопасности провинции Басра, что для защиты нефтяных полей региона начали использовать беспилотные летательные аппараты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)