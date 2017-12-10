Пранкеры пообещали Порошенко новую «акцию воздействия»

Москва, 10 декабря. Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, анонсировал новую «акцию воздействия», если Петр Порошенко не отреагирует на требование освободить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Столяров уточнил, что вместе с Владимиром Кузнецовым (Вован) они обратились к украинскому президенту с призывом освободить Саакашвили. Пранкер считает, что украинцы с интересом смотрят сериал под названием «Возвращение Саакашвили», и не хотят, чтобы он прекращался.

«Не важно, был бы Саакашвили основной фигурой или ещё кто-то. Но поскольку есть он, и люди поддерживают именно его, то хотелось бы, чтобы власть на Украине всё же не была авторитарной», — заключил Столяров.

Ранее Газета.ru сообщала о марше сторонников Михаила Саакашвили в Киеве. В числе прочего, собравшиеся требуют импичмента президента Порошенко.