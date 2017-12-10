«Ни единого шанса»: политолог оценил перспективы конкурентов Путина на выборах-2018

Москва, 10 декабря. У соперников действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах в России в 2018 году нет никаких шансов на победу. Об этом заявил журналистам политолог Леонид Крутаков.

Эксперт напомнил о том, что деятельность российского лидера одобряет большинство жителей страны.

«Любой, кто против него пойдет на выборы, не имеет ни единого шанса. При той поддержке политических действий, при том авторитете, который у него есть, и в политическом классе и в стране у населения, — соперники Путина остаются без шансов», — цитирует слова Леонида Крутакова издание Sputnik.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал решение главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина принять участие в президентских выборах в 2018 году.

Владимир Путин. Биография