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Политика
В США признали превосходство российской армии над американской
Политика
В США признали превосходство российской армии над американской
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    В США признали превосходство российской армии над американской

    20:57  10 Декабря 2017  /обновлено: 20:58  10 Декабря 2017
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    В США признали превосходство российской армии над американской

    Москва, 10 декабря. Позиции вооруженных сил США в Восточной Азии и в Европе достаточно слабы, поэтому Соединенные Штаты могут проиграть в случае возможной войны с Китаем или с Россией. Об этом говорится в докладе американского стратегического исследовательского центра Research and Development (RAND).

    Эксперты центра утверждают, что в настоящее время американские вооруженные силы недостаточно подготовлены для ведения масштабных боевых действий в Восточной Азии и в Европе.

    Аналитики RAND считают, что НАТО может столкнуться с трудностями в случае «масштабных боевых действий с российскими военными в странах Балтики». При этом американские эксперты ставят под вопрос способность США быстро применить свои военно-воздушные силы в данном регионе, учитывая, что Россия обладает современными системами ПВО.

    «Мы приходим к выводу, что на данный момент НАТО не способно защитить прибалтийские государства в случае решительного и внезапного российского нападения», — утверждают эксперты RAND.

    Военный обозреватель Виктор Баранцев отмечает, что в действительности подобные исследования проводятся ради увеличения военного бюджета. По его словам, подобные сообщения появляются в конце каждого года, когда в США принимается военный бюджет.

    При этом остается непонятным, какими критериями руководствуются американские эксперты при создании подобных докладов.

    «Надо быть безумцами, болеющими шизофренией, чтобы предвидеть нападение РФ на Балтию. Зачем? У нас что – не хватает своих молока, творога, сыра или пива, чтоб оккупировать эти карликовые страны? В Кремле, в Минобороны и Генштабе России безумцев нет. Зато они, похоже, есть в минобороны США и в «заказной» фирме по имени RAND»,  — отмечает Баранцев.

    Ранее стало известно, что колонна американской военной техники, продвигавшаяся по западным районам Польши, столкнулась с неожиданной преградой. В районе города Любен водитель одного из грузовиков съехал на обочину, однако вернуться на дорогу уже не смог, так как военная машина застряла в грязи. Американские военные попытались вытащить застрявший автомобиль с помощью другого грузовика, но в конечном итоге застрявший автомобиль опрокинулся на бок.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #китай #военный бюджет
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