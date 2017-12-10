В США признали превосходство российской армии над американской

Москва, 10 декабря. Позиции вооруженных сил США в Восточной Азии и в Европе достаточно слабы, поэтому Соединенные Штаты могут проиграть в случае возможной войны с Китаем или с Россией. Об этом говорится в докладе американского стратегического исследовательского центра Research and Development (RAND).

Эксперты центра утверждают, что в настоящее время американские вооруженные силы недостаточно подготовлены для ведения масштабных боевых действий в Восточной Азии и в Европе.

Аналитики RAND считают, что НАТО может столкнуться с трудностями в случае «масштабных боевых действий с российскими военными в странах Балтики». При этом американские эксперты ставят под вопрос способность США быстро применить свои военно-воздушные силы в данном регионе, учитывая, что Россия обладает современными системами ПВО.

«Мы приходим к выводу, что на данный момент НАТО не способно защитить прибалтийские государства в случае решительного и внезапного российского нападения», — утверждают эксперты RAND.

Военный обозреватель Виктор Баранцев отмечает, что в действительности подобные исследования проводятся ради увеличения военного бюджета. По его словам, подобные сообщения появляются в конце каждого года, когда в США принимается военный бюджет.

При этом остается непонятным, какими критериями руководствуются американские эксперты при создании подобных докладов.

«Надо быть безумцами, болеющими шизофренией, чтобы предвидеть нападение РФ на Балтию. Зачем? У нас что – не хватает своих молока, творога, сыра или пива, чтоб оккупировать эти карликовые страны? В Кремле, в Минобороны и Генштабе России безумцев нет. Зато они, похоже, есть в минобороны США и в «заказной» фирме по имени RAND», — отмечает Баранцев.

Ранее стало известно, что колонна американской военной техники, продвигавшаяся по западным районам Польши, столкнулась с неожиданной преградой. В районе города Любен водитель одного из грузовиков съехал на обочину, однако вернуться на дорогу уже не смог, так как военная машина застряла в грязи. Американские военные попытались вытащить застрявший автомобиль с помощью другого грузовика, но в конечном итоге застрявший автомобиль опрокинулся на бок.