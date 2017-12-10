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«Здесь не МОК»: писатель высмеял попытки Киева помешать строительству Крымского моста
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    «Здесь не МОК»: писатель высмеял попытки Киева помешать строительству Крымского моста

    21:11  10 Декабря 2017  /обновлено: 21:12  10 Декабря 2017
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    «Здесь не МОК»: писатель высмеял попытки Киева помешать строительству Крымского моста

    Москва, 10 декабря. Украинская сторона не может помешать строительству Крымского моста. Об этом заявил писатель и журналист Дмитрий Лекух, который раскритиковал последние высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

    Напомним, Омелян призвал международных партнеров Киева вмешаться в строительство моста через Керченский пролив, которое якобы негативно влияет на экономику Украины. Позицию министра также поддержала и посол США в Киеве Мэри Йованович.

    Однако Лекух напомнил о том, что мост не мешает движению украинских судов.

    «Проблема для киевского министра и американского посла тут только в одном: Крымский мост — это ни разу не моча в безответных пробирках, и здесь не МОК, а реальное Черное море с реальной Россией. И поэтому окончание возведения Крымского моста... нельзя ни запретить, ни отменить», — отметил журналист в своей статье для РИА Новости.

    Ранее стало известно о том, что Крымский мост физически соединит берега Керченского пролива уже в конце 2017 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #крым #рф
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