Хорошая попытка: как «Венецианка» хотела спасти русский язык на Украине

Венецианская комиссия опубликовала свои выводы о нашумевшем законе Украины об образовании. Наиболее спорным положением этого нормативного акта стала седьмая статья, предполагающая тотальную украинизацию школьного обучения.

Захарова назвала закон об образовании попыткой «вымарать» русский язык из истории Украины — РТ на русском https://t.co/4AQHqGIGEU — Константин Нарыжный (@konstantin1930) October 16, 2017

За столь агрессивную языковую политику Украина уже понесла значительные имиджевые потери.

Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании https://t.co/x8G8ZrIHWX — Анна Сергеева (@rabserohols1971) September 28, 2017

С резким осуждением закона выступили Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Россия и другие страны.

Венгрия предъявила Украине ультиматум в связи с законом об образовании



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства перед НАТО, поэтому должна отозвать его. Об этом он сказал в Брюсселе https://t.co/014JA3PaCf pic.twitter.com/hbFLUZIMoU — ЛЭД Новости (@pravda24) December 7, 2017

Вопрос был вынесен на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы. Итоговая жесткая резолюция ПАСЕ похоронила любимые мифы и легенды киевского режима о «безоговорочной поддержке Европы», «приверженности европейским ценностям», «возвращении в европейскую семью» и прочих благах, которые несет с собой курс «гэть вид Москвы».

Хотя глава МИД Павел Климкин охарактеризовал резолюцию словами «не победа и не поражение».

Климкин: Резолюция ПАСЕ – не поражение и не победа — Магомед Евлоев (@evloev0060606) October 16, 2017

Но слова эти прозвучали жалко, как и другие заявление украинской «политической элиты» в связи с принятием резолюции. Сильно пострадал Петр Порошенко, лично прибывший в Страсбург спасать положение. Длинный монолог президента оказался как минимум бесполезным. В попытках хоть чем-то себя утешить некоторые политики и СМИ апеллировали к необходимости дождаться выводов Венецианской комиссии.

Резолюция ПАСЕ по украинскому закону об образовании не обязывает предпринимать какие-либо шаги до выводов Венециан… https://t.co/w1UupVpfBL — ТвіНовини (@ukrtwinews) October 12, 2017

Нужно сказать, что еще до заключения «Венецианки» Киев пошел на хитрый ход. В законе «Об образовании» были предусмотрены некоторые преференции для «официальных языков ЕС». Таким образом, роль главного пострадавшего отводилась русскому языку, на котором говорит добрая половина украинского населения.

Фокус не удался

Однако Венецианская комиссия не обошла своим вниманием проблемы русскоязычного населения Украины.

Венецианская комиссия увидела дискриминацию русского языка в Украине https://t.co/ZqHwEMFars — Shell Shocked (@ShellShocked666) December 10, 2017

Комиссия сочла существующее правовое регулирование дискриминационным и рекомендовала Киеву пересмотреть соответствующие положения закона. В частности, в заключении утверждается:

«Однако этот пункт не предусматривает решения для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, как наиболее широко используемого в Украине языка после государственного. Менее благоприятное отношение к этим языкам сложно оправдать, и поэтому оно поднимает вопрос о дискриминационности нормы… …Вопрос дискриминации языков других меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, также должен быть решен во время такого пересмотра».

По другую сторону от справедливости

Мнения украинских «можновладцив» о судьбе замечаний Венецианской комиссии сильно разошлись. Еще до опубликования выводов комиссии Петр Порошенко заверил общественность в готовности Киева внедрить все поступившие замечания.

Порошенко испугался европейских санкций и согласился изменить закон об образовании https://t.co/uFKW6VyjdO pic.twitter.com/c7VMqsZUb7 — Lenta.ru (@lentaruofficial) October 11, 2017

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Венецианская комиссия находится «на стороне справедливости» и пообещал «продолжить диалог с национальными меньшинствами».

Климкин: Венецианская комиссия на стороне справедливости: https://t.co/NQAHRXn6mS — Tatiana Litvin (@tatyana_litvin) December 10, 2017

Но Киев в итоге предпочел остаться по другую сторону от справедливости.

Европа Украине не указ. Венецианская комиссия вынесла решение, но Украина не собирае https://t.co/ELx98PjNNp — УкрОП (@ukr0p007) December 10, 2017

Спикер Верховной рады Андрей Парубий категорически исключил любые изменения языковой нормы закона об образовании.

Сенатор Алексей Пушков все понял, обрушившись гневным спичем на киевский режим за его дискриминационную политику и на европейские институции за их беспомощность и двуличность.

Рада не будет вносить изменения в закон о языке. Венец. комиссия промолчит, ПАСЕ опять предаст свои "принципы", в ОБСЕ прикусят язык. Позор. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2017

Кажется, старания Венецианской комиссии действительно не принесут облегчения русскоязычной части украинского населения.