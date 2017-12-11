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Политика
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Украина
Хорошая попытка: как «Венецианка» хотела спасти русский язык на Украине
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    Хорошая попытка: как «Венецианка» хотела спасти русский язык на Украине

    19:34  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:34  11 Декабря 2017
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    Хорошая попытка: «Венецианка» хотела спасти русский язык на Украине

    Венецианская комиссия опубликовала свои выводы о нашумевшем законе Украины об образовании. Наиболее спорным положением этого нормативного акта стала седьмая статья, предполагающая тотальную украинизацию школьного обучения.

    За столь агрессивную языковую политику Украина уже понесла значительные имиджевые потери.

    С резким осуждением закона выступили Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Россия и другие страны.

    Вопрос был вынесен на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы. Итоговая жесткая резолюция ПАСЕ похоронила любимые мифы и легенды киевского режима о «безоговорочной поддержке Европы», «приверженности европейским ценностям», «возвращении в европейскую семью» и прочих благах, которые несет с собой курс «гэть вид Москвы».

    Хотя глава МИД Павел Климкин охарактеризовал резолюцию словами «не победа и не поражение».

    Но слова эти прозвучали жалко, как и другие заявление украинской «политической элиты» в связи с принятием резолюции. Сильно пострадал Петр Порошенко, лично прибывший в Страсбург спасать положение. Длинный монолог президента оказался как минимум бесполезным. В попытках хоть чем-то себя утешить некоторые политики и СМИ апеллировали к необходимости дождаться выводов Венецианской комиссии.

    Нужно сказать, что еще до заключения «Венецианки» Киев пошел на хитрый ход. В законе «Об образовании» были предусмотрены некоторые преференции для «официальных языков ЕС». Таким образом, роль главного пострадавшего отводилась русскому языку, на котором говорит добрая половина украинского населения.

    Фокус не удался

    Однако Венецианская комиссия не обошла своим вниманием проблемы русскоязычного населения Украины.

    Комиссия сочла существующее правовое регулирование дискриминационным и рекомендовала Киеву пересмотреть соответствующие положения закона. В частности, в заключении утверждается:

    «Однако этот пункт не предусматривает решения для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, как наиболее широко используемого в Украине языка после государственного. Менее благоприятное отношение к этим языкам сложно оправдать, и поэтому оно поднимает вопрос о дискриминационности нормы… …Вопрос дискриминации языков других меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, также должен быть решен во время такого пересмотра».

    По другую сторону от справедливости

    Мнения украинских «можновладцив» о судьбе замечаний Венецианской комиссии сильно разошлись. Еще до опубликования выводов комиссии Петр Порошенко заверил общественность в готовности Киева внедрить все поступившие замечания.

    Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Венецианская комиссия находится «на стороне справедливости» и пообещал «продолжить диалог с национальными меньшинствами».

    Но Киев в итоге предпочел остаться по другую сторону от справедливости.

    Спикер Верховной рады Андрей Парубий категорически исключил любые изменения языковой нормы закона об образовании.

    Сенатор Алексей Пушков все понял, обрушившись гневным спичем на киевский режим за его дискриминационную политику и на европейские институции за их беспомощность и двуличность.

    Кажется, старания Венецианской комиссии действительно не принесут облегчения русскоязычной части украинского населения.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #порошенко #пасе #парубий #русский язык #венецианская комиссия
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