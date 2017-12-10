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Политика
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Политика
Варшава не нуждается в Киеве — МИД Польши
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    Варшава не нуждается в Киеве — МИД Польши

    20:33  10 Декабря 2017  /обновлено: 20:33  10 Декабря 2017
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    Варшава не нуждается в Киеве — МИД Польши

    Варшава, 10 декабря. Киев нуждается в политической поддержке Варшавы. Так считает руководитель политического кабинета министра иностранных дел Польши Ян Парыс.

    «Сильная и независимая Украина важна для Польши, но неправдой является то, что существование Украины можно считать необходимым условием для существования свободной Польши», — цитирует его слова издание Onet.pl.

    По мнению Парыса, некоторые украинские политики считают Польшу слабой и изолированной страной, которой необходима поддержка Киева. 

    «Это не так. Это Украина нуждается в Польше», — резюмировали представитель польского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский указал на то, что Варшава долгое время проявляла «ангельское терпение» к Украине, однако последняя не стремится к урегулированию двусторонних проблем.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина
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