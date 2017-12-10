Варшава не нуждается в Киеве — МИД Польши

Варшава, 10 декабря. Киев нуждается в политической поддержке Варшавы. Так считает руководитель политического кабинета министра иностранных дел Польши Ян Парыс.

«Сильная и независимая Украина важна для Польши, но неправдой является то, что существование Украины можно считать необходимым условием для существования свободной Польши», — цитирует его слова издание Onet.pl.

По мнению Парыса, некоторые украинские политики считают Польшу слабой и изолированной страной, которой необходима поддержка Киева.

«Это не так. Это Украина нуждается в Польше», — резюмировали представитель польского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский указал на то, что Варшава долгое время проявляла «ангельское терпение» к Украине, однако последняя не стремится к урегулированию двусторонних проблем.