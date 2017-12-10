Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В США признали превосходство российской армии над американской
Украина
Сторонники Саакашвили разбили окно в киевском магазине Roshen
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сторонники Саакашвили разбили окно в киевском магазине Roshen

    20:09  10 Декабря 2017  /обновлено: 20:09  10 Декабря 2017
    708

    Сторонники Саакашвили разбили окно в киевском магазине Roshen

    Киев, 10 ноября. Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили разбили окно в фирменном магазине фабрики Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

    Инцидент произошел в Киеве. Речь идет о кондитерском магазине, который расположен рядом со следственным изолятором (СИЗО), где содержится Саакашвили. Неизвестные злоумышленники бросили в витрину тяжелый предмет, в результате чего стекло треснуло.

    Согласно предварительным данным, посетители некоторое время не могли покинуть здание, которое было заблокировано правоохранительными органами. Сторонники Михаила Саакашвили также забросали магазин Roshen снежками.

    Напомним, ранее народный депутат Верховной рады Егор Соболев призвал на митинге сторонников экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили создать «комитет национального спасения» Украины.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #саакашвили
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть