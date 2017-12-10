Сторонники Саакашвили разбили окно в киевском магазине Roshen

Киев, 10 ноября. Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили разбили окно в фирменном магазине фабрики Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Инцидент произошел в Киеве. Речь идет о кондитерском магазине, который расположен рядом со следственным изолятором (СИЗО), где содержится Саакашвили. Неизвестные злоумышленники бросили в витрину тяжелый предмет, в результате чего стекло треснуло.

Согласно предварительным данным, посетители некоторое время не могли покинуть здание, которое было заблокировано правоохранительными органами. Сторонники Михаила Саакашвили также забросали магазин Roshen снежками.

Напомним, ранее народный депутат Верховной рады Егор Соболев призвал на митинге сторонников экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили создать «комитет национального спасения» Украины.