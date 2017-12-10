Полковник ВСУ рассказал о главном отличии украинских военных от защитников Донбасса

Москва, 10 декабря. Полковник вооруженных сил Украины Виктор Шидлюх рассказал, чем отличаются украинские военнослужащие от защитников Донбасса.

В интервью одному из украинских изданий Шидлюх заявил, что главным отличием между украинскими военными и ополченцами Донбасса является процедура погребальных церемоний.

«Сравните, как у нас относятся люди к погибшим военным. Становятся на колени и провожают воина-героя», — заявил Шидлюх.

При этом полковник ВСУ добавил, что защитники Донбасса якобы «тихонько закапывают» своих товарищей, «быстро забывая об их могилах».

Пользователи социальных сетей отреагировали на заявление полковника ВСУ, выразив удивление новым процессом погребения погибших военнослужащих. При этом пользователи отметили, что в современном мире только на Украине сохранилась традиция становиться на колени.

«Целый полковник на камеру хвастается новейшими методиками погребальных ритуалов. Причем, на полном серьезе. Такие вооруженные силы просто обречены на «радужные перспективы», — пишет Гена Циднюк.

«На Украине даже из скорбной церемонии похорон умудрились сделать шоу», — отмечает Юрий Крымчанин.

«А что это Шидлюх не вспоминает, сколько трупов ВСУ оставили просто валяться в Луганском и Донецком аэропортах, под Дебальцево и др. после своих «блестящих» операций», — интересуется Егор Шилов.