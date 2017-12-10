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Политика
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Общество
Полковник ВСУ рассказал о главном отличии украинских военных от защитников Донбасса
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    Полковник ВСУ рассказал о главном отличии украинских военных от защитников Донбасса

    20:16  10 Декабря 2017  /обновлено: 20:16  10 Декабря 2017
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    Полковник ВСУ рассказал о главном отличии украинских военных от защитников Донбасса

    Москва, 10 декабря. Полковник вооруженных сил Украины Виктор Шидлюх рассказал, чем отличаются украинские военнослужащие от защитников Донбасса.

    В интервью одному из украинских изданий Шидлюх заявил, что главным отличием между украинскими военными и ополченцами Донбасса является процедура погребальных церемоний.

    «Сравните, как у нас относятся люди к погибшим военным. Становятся на колени и провожают воина-героя», — заявил Шидлюх.

    При этом полковник ВСУ добавил, что защитники Донбасса якобы «тихонько закапывают» своих товарищей, «быстро забывая об их могилах».

    Пользователи социальных сетей отреагировали на заявление полковника ВСУ, выразив удивление новым процессом погребения погибших военнослужащих. При этом пользователи отметили, что в современном мире только на Украине сохранилась традиция становиться на колени.

    «Целый полковник на камеру хвастается новейшими методиками погребальных ритуалов. Причем, на полном серьезе. Такие вооруженные силы просто обречены на «радужные перспективы», — пишет Гена Циднюк.

    Полковник ВСУ рассказал о главном отличии украинских военных от защитников Донбасса

    «На Украине даже из скорбной церемонии похорон умудрились сделать шоу», — отмечает Юрий Крымчанин.

    Полковник ВСУ рассказал о главном отличии украинских военных от защитников Донбасса

    «А что это Шидлюх не вспоминает, сколько трупов ВСУ оставили просто валяться в Луганском и Донецком аэропортах, под Дебальцево и др. после своих «блестящих» операций», — интересуется Егор Шилов.

    Полковник ВСУ рассказал о главном отличии украинских военных от защитников Донбасса

    «Читали, как ваших воинов света выталкивают из общественного транспорта, а потом они бегут, размазывая сопли за подмогою к таким же безработным халявщикам», — добавляет Владимир Фоменков.

    Полковник ВСУ рассказал о главном отличии украинских военных от защитников Донбасса

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #украина #военнослужащие
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