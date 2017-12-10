«Интрига только начинается»: эксперт поделился мнением об участии Путина в выборах-2018

Москва, 10 декабря. Решение действующего главы государства Владимира Путина баллотироваться на пост президента Российской Федерации в 2018 году добавит «интриги» грядущим выборам. Об этом журналистам заявил политолог Леонид Крутаков.

По словам эксперта, пока остается под вопросом возможность выдвижения Путина от партии «Единая Россия».

«После перевыборов он должен будет отправить в отставку правительство. Кто будет премьером?.. Интрига только начинается», — подчеркнул Крутаков в интервью изданию Sputnik.

Напомним, ранее стало известно о том, что действующий глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин планирует принять участие в президентских выборах, которые должны пройти уже в марте 2018 года. Согласно предварительным данным, 80% россиян одобряют деятельность лидера страны.

Владимир Путин. Биография