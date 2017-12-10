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Украина
Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»
Украина
Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»
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    Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»

    19:28  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:28  10 Декабря 2017
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    Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»

    Киев, 10 декабря. Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса «за веру в украинское государство». Об этом говорится специальном заявлении президента Украины в честь Международного дня прав человека.

    «Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше украинское государство», — написал Порошенко.

    Остается непонятным, что именно имел в виду Порошенко. Однако с учетом событий, происходящих на Украине, заявление Порошенко как минимум выглядит странным.

    Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе всенародного голосования подавляющее большинство жителей Крыма поддержали данное решение. При этом власти Украины отказываются признавать волеизъявление жителей Крыма.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #порошенко #крым
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