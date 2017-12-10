Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»

Киев, 10 декабря. Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса «за веру в украинское государство». Об этом говорится специальном заявлении президента Украины в честь Международного дня прав человека.

«Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше украинское государство», — написал Порошенко.

Остается непонятным, что именно имел в виду Порошенко. Однако с учетом событий, происходящих на Украине, заявление Порошенко как минимум выглядит странным.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе всенародного голосования подавляющее большинство жителей Крыма поддержали данное решение. При этом власти Украины отказываются признавать волеизъявление жителей Крыма.