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Политика
В США признали превосходство российской армии над американской
Политика
Рига упрекнула Вашингтон в «позорной» экономии на безопасности Латвии
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    Рига упрекнула Вашингтон в «позорной» экономии на безопасности Латвии

    19:48  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:48  10 Декабря 2017
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    Рига упрекнула Вашингтон в «позорной» экономии на безопасности Латвии

    Рига, 10 декабря. Латвийское онлайн-издание Telegraf.lv выпустило статью под названием «США уже 12 лет позорно экономят на безопасности Латвии». Как и следует из заголовка, в материале описывается, как Вашингтон на самом деле мало помогает Риге в повышении ее обороноспособности, несмотря на то, что прибалтийское государство в любой момент якобы может атаковать Россия. 

    Латвийские СМИ упрекнули США за то, что те на протяжении уже 12 лет «позорно экономят на безопасности Латвии».

    Рига упрекнула Вашингтон в «позорной» экономии на безопасности Латвии

    Авторы издания Telegraf.lv полагают, что вложения США в латвийскую оборону в размере 203 млн евро за 12 лет только в официальных релизах выглядят «неплохо». На самом же деле эти суммы являются «смехотворными» и показывают, «как низко в НАТО ценят Латвию». Даже несмотря на то, что на нее якобы в любой момент может напасть «одна соседняя страна», в которой легко угадывается Россия — заявления о «российской агрессии» уже неоднократно звучали из уст прибалтийских политиков. 

    Рига упрекнула Вашингтон в «позорной» экономии на безопасности Латвии

    В издании подсчитали, что в год затраты США на поддержание латвийской оборонной сферы за последние 12 лет в среднем составляли 17 млн евро. Между тем, поддержание в армии стандартов НАТО — это «огромные расходы»: «ржавая бесполезная английская бронемашина» может стоить до 2 млн евро. 

    «Причем США и НАТО требуют от Латвии конфликтовать с Россией, посылать солдат на свои колониальные войны в Африке и Азии, а взамен кидают пару монет?» — задаются вопросом в издании. 

    Рига упрекнула Вашингтон в «позорной» экономии на безопасности Латвии

    Автор: Владимир Багров
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    #сша #нато #латвия
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