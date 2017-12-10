Рига упрекнула Вашингтон в «позорной» экономии на безопасности Латвии

Рига, 10 декабря. Латвийское онлайн-издание Telegraf.lv выпустило статью под названием «США уже 12 лет позорно экономят на безопасности Латвии». Как и следует из заголовка, в материале описывается, как Вашингтон на самом деле мало помогает Риге в повышении ее обороноспособности, несмотря на то, что прибалтийское государство в любой момент якобы может атаковать Россия.

Латвийские СМИ упрекнули США за то, что те на протяжении уже 12 лет «позорно экономят на безопасности Латвии».

Авторы издания Telegraf.lv полагают, что вложения США в латвийскую оборону в размере 203 млн евро за 12 лет только в официальных релизах выглядят «неплохо». На самом же деле эти суммы являются «смехотворными» и показывают, «как низко в НАТО ценят Латвию». Даже несмотря на то, что на нее якобы в любой момент может напасть «одна соседняя страна», в которой легко угадывается Россия — заявления о «российской агрессии» уже неоднократно звучали из уст прибалтийских политиков.

В издании подсчитали, что в год затраты США на поддержание латвийской оборонной сферы за последние 12 лет в среднем составляли 17 млн евро. Между тем, поддержание в армии стандартов НАТО — это «огромные расходы»: «ржавая бесполезная английская бронемашина» может стоить до 2 млн евро.