ДНР: украинские силовики обстреляли фильтровальную станцию фосфорными боеприпасами

Донецк, 10 декабря. Камера наблюдения ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции зафиксировала артиллерийский обстрел со стороны украинских силовиков. В ходе обстрела ВСУ использовали фосфорные боеприпасы, применение которых запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным представительства ДНР в СЦКК, днем 8 декабря ВСУ нанесли удар фосфорными боеприпасами по территории Донецкой фильтровальной станции в непосредственной близости от Донецка. В ходе обстрела ВСУ выпустили более 13 фосфорных боеприпасов, семь мин калибром 82 миллиметра, а также 116 гранат АГС-17.

В СЦКК отметили, что настоящему моменту сотрудники миссии ОБСЕ не зафиксировали в своем отчете факт использования фосфорных боеприпасов со стороны ВСУ. Однако данный случай является прямым нарушением минских соглашений, а также норм международного гуманитарного права.