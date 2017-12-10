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ДНР: украинские силовики обстреляли фильтровальную станцию фосфорными боеприпасами
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    ДНР: украинские силовики обстреляли фильтровальную станцию фосфорными боеприпасами

    19:18  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:19  10 Декабря 2017
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    ДНР: украинские силовики обстреляли фильтровальную станцию фосфорными боеприпасами

    Донецк, 10 декабря. Камера наблюдения ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции зафиксировала артиллерийский обстрел со стороны украинских силовиков. В ходе обстрела ВСУ использовали фосфорные боеприпасы, применение которых запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    По данным представительства ДНР в СЦКК, днем 8 декабря ВСУ нанесли удар фосфорными боеприпасами по территории Донецкой фильтровальной станции в непосредственной близости от Донецка. В ходе обстрела ВСУ выпустили более 13 фосфорных боеприпасов, семь мин калибром 82 миллиметра, а также 116 гранат АГС-17.

    В СЦКК отметили, что настоящему моменту сотрудники миссии ОБСЕ не зафиксировали в своем отчете факт использования фосфорных боеприпасов со стороны ВСУ. Однако данный случай является прямым нарушением минских соглашений, а также норм международного гуманитарного права.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #всу #донбасс #украина #донецк #обсе #сцкк #фосфорные боеприпасы
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