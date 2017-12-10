Захарова высмеяла попытку Запада «скапитализдить» военные успехи России в Сирии

Москва, 10 декабря. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Москва якобы «присвоила» победу над боевиками «Исламского государства»1 в Сирии.

По словам российского дипломата, основными «победами» стран Запада являются события в Ираке, Ливии, а также в Афганистане.

«Собственность нашу в Штатах захватили, медали сочинской Олимпиады отняли, теперь военные достижения решили скапитализдить?.. Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь», — иронично отметила Захарова.

Напомним, ранее представители Пентагона заявили о том, что победу над «Исламским государством» (запрещено в РФ) якобы удалось одержать благодаря успехам возглавляемой США международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.