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Украина
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Политика
Захарова высмеяла попытку Запада «скапитализдить» военные успехи России в Сирии
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    Захарова высмеяла попытку Запада «скапитализдить» военные успехи России в Сирии

    19:13  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:13  10 Декабря 2017
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    Захарова высмеяла попытку Запада «скопитализдить» военные успехи России в Сирии

    Москва, 10 декабря. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Москва якобы «присвоила» победу над боевиками «Исламского государства»1 в Сирии.

    По словам российского дипломата, основными «победами» стран Запада являются события в Ираке, Ливии, а также в Афганистане.

    «Собственность нашу в Штатах захватили, медали сочинской Олимпиады отняли, теперь военные достижения решили скапитализдить?.. Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь», — иронично отметила Захарова.

    Напомним, ранее представители Пентагона заявили о том, что победу над «Исламским государством» (запрещено в РФ) якобы удалось одержать благодаря успехам возглавляемой США международной коалиции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #захарова #рф
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