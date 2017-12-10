Порошенко назвал «самую главную национальную ценность» Украины

Киев, 10 октября. Защита прав человека якобы является «самой главной национальной ценностью» на Украине. Об этом говорится в заявлении украинского президента Петра Порошенко, которое приурочено ко Дню прав человека.

«Граждане Украины вместе с мировым сообществом отмечают эту дату, не только вспоминая один из основополагающих постулатов взаимоотношений государства и гражданина, но и подтверждая, что защита прав человека — самая главная национальная ценность, которая определена Основным законом Украины», — отметил политик.

Он также вновь обвинил Россию в «разрушении основ международного правопорядка».

Напомним, ранее представители Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали принятый на Украине закон об образовании, который нарушает права нацменьшинств. Кроме того, власти Венгрии призвали направить спецмиссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в которой проходят антивенгерские демонстрации.