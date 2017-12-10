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Украина
Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»
Украина
Порошенко назвал «самую главную национальную ценность» Украины
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    Порошенко назвал «самую главную национальную ценность» Украины

    19:10  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:10  10 Декабря 2017
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    Порошенко назвал защиту прав человека «главной национальной ценностью»

    Киев, 10 октября. Защита прав человека якобы является «самой главной национальной ценностью» на Украине. Об этом говорится в заявлении украинского президента Петра Порошенко, которое приурочено ко Дню прав человека.

    «Граждане Украины вместе с мировым сообществом отмечают эту дату, не только вспоминая один из основополагающих постулатов взаимоотношений государства и гражданина, но и подтверждая, что защита прав человека — самая главная национальная ценность, которая определена Основным законом Украины», — отметил политик.

    Он также вновь обвинил Россию в «разрушении основ международного правопорядка».

    Напомним, ранее представители Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали принятый на Украине закон об образовании, который нарушает права нацменьшинств. Кроме того, власти Венгрии призвали направить спецмиссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в которой проходят антивенгерские демонстрации.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко
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