Сирия новости 10 декабря 19.30: три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, ССА отбила у SDF несколько поселений на северо-западе Алеппо

Сирия, 10 декабря. Три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ1, ССА отбила у SDF несколько поселений на северо-западе Алеппо, в провинции Даръа найдено тело командира «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от ИГ провинции Дейр-эз-Зор, бомбят «Ан-Нусру» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: штурмуют город Мугр Аль-Мир в Дамаске, отбили нападение террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ ведут бои с «Джебхат ан-Нусрой»1 в Хаме.

Исламское государство1: контратакует САА в Дейр-эз-Зоре, казнило пятерых мирных жителей провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Даръа, ведет бои с ССА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Тахрир аш-Шам» в Дамаске, захватила у SDF несколько поселений в Алеппо.

Курды: ведут бои с ССА в Алеппо, потеряли одного бойца при взрыве мины ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Аль-Кадам на юге провинции Дамаск зафиксированы боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и радикальными исламистами альянса «Тахрир аш-Шам». По данным информационного агентства Almanar News, в результате перестрелок один из боевиков «свободной армии» получил тяжелые ранения.

Военный источник передает на своей странице в Twitter (@watanisy), что Сирийская арабская армия (САА) значительно продвинулась в наступлении на город Мугр аль-Мир. Ранее сообщалось. Что солдаты правительственных войск заняли ключевые высоты в этом районе, тем самым установив огневой контроль над поселением.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции Алеппо продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Информационное агентство Almanar News пишет, что подконтрольные Анкаре боевики захватили несколько небольших поселений на подконтрольных курдам территориях к западу от Аль-Баба.

Также Almanar News передает, что сирийскую границу пересекли 20 автомобилей ВС Турции. Военный конвой турецкой армии движется на восток региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Разрозненные группировки «Исламского государства», оставшиеся на территории провинции Дейр-эз-Зор предпринимают попытки контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА). Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency), что столкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечались в районе станции Т2 недалеко от населенного пункта Аль-Муазиля. Солдаты армии САР отбили нападение ИГИЛовцев.

Ранее сообщалось, что армия САР под прикрытием ВКС РФ освободила от ИГИЛ1 оба берега реки Евфрат. Местный Twitter-канал (@sayed_ridha) пишет, что под контролем САА находятся территории от Аль-Сальхии до Маязилы и от станции Т2 на восток до пограничного с Ираком Абу Кемаля.

Провинция Даръа

В районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». О столкновениях между исламистами пишет Almanar News. Ранее сообщалось, что террористы ИГИЛ казнили пятерых мирных жителей поселений Сахм аль-Джулан и Тасил провинции Даръа. Жертвы исламистов были заподозрены в связях с боевиками «свободной армии».

На северо-востоке региона было найдено тело командира «Тахрир аш-Шам», передает Almanar News.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжают фиксироваться случаи детонации самодельных взрывных устройств, заложенных в городе террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства Almanar News, в центральном районе Ракки вновь прогремел взрыв. В результате инцидента погибло три мирных жителя. Еще одна мина террористов ИГИЛ сдетонировала на окраине населенного пункта. Almanar News пишет, что при взрыве погиб боец Демократических сил Сирии (SDF).

Напомним, курдские ополченцы при поддержке сил международной коалиции ведут работы по разминированию города Ракка. Местные активисты называют населенный пункт одной из самых опасных точек в Сирии.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама наблюдаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@ QalaatAlMudiq), что столкновения между солдатами армии САР и террористами «Ан-Нусры» зафиксированы недалеко от населенных пунктов Шакузия и Рахаджан. Автор публикации отмечает, что с воздуха сирийскую армию поддерживают ВКС РФ.

В этой же части региона позиции «Тахрир аш-Шам» атакуют террористы ИГИЛ. Об этом сообщает информагентство Almanar News.

Ирак

Пять террористов «Исламского государства» проникло в населенные пункты Абу Жума и Абу Канан на границе между провинциями Дияла и Салах эд-Дин, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, солдатам армии Ирака удалось обнаружить и нейтрализовать троих ИГИЛовцев. Остальных радикалов разыскивают.

В районе Аль-Радвания к юго-западу от Багдада прогремел взрыв. Alsumaria News пишет, что в результате детонации самодельного взрывного устройство пять мирных жителей поселения получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу в критическом состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)