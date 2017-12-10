Митинг Навального в Калининграде обернулся провалом

Калининград, 10 декабря. Митинг оппозиционера Алексея Навального в Калининграде обернулся провалом.

Так, общее число участников акции составило чуть более 800 человек, при том, что в Калиниграде проживает 450 тыс. человек. Сначала митингующие собрались у магазина, но после призывов полиции разойтись, переместились в «Южный парк».

При этом туда им пришлось идти по проезжей части, что спровоцировало пробки. Вынужденные «заложники» транспортного коллапса успели поделиться своим недовольством в соцсетях, не сдерживая себя в выражениях.

При этом Навальный, несмотря на то, что судимость не дает ему право быть участников президентских выборов в 2018 году, продолжает пытаться собирать средства на нужды своей «кампании» в регионах.