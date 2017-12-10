Эксперт предупредил о рисках «местечкового сепаратизма» на Украине

Киев, 10 декабря. В 2018 году на территории Украины можно ожидать всплеска регионального сепаратизма. Об этом журналистам заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По словам эксперта, население страны постепенно теряет веру в органы госвласти и замыкается на региональных проблемах. Кроме того, рост недовольства украинцев связан с повышением тарифов на ЖКХ и падением доходов.

«Люди будут ориентироваться на жизнь в своем регионе, на местных начальников. Это тот самый риск местечкового сепаратизма, о котором мы столько говорили. Так вот, такое отношение к бюджету и к экономической политике рождает новый сепаратизм», — подчеркнул Ермолаев в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на то, что киевский режим «без коррупции существовать не может».