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Украина
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Украина
Эксперт предупредил о рисках «местечкового сепаратизма» на Украине
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    Эксперт предупредил о рисках «местечкового сепаратизма» на Украине

    18:31  10 Декабря 2017  /обновлено: 18:33  10 Декабря 2017
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    Эксперт предупредил о рисках «местечкового сепаратизма» на Украине

    Киев, 10 декабря. В 2018 году на территории Украины можно ожидать всплеска регионального сепаратизма. Об этом журналистам заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

    По словам эксперта, население страны постепенно теряет веру в органы госвласти и замыкается на региональных проблемах. Кроме того, рост недовольства украинцев связан с повышением тарифов на ЖКХ и падением доходов.

    «Люди будут ориентироваться на жизнь в своем регионе, на местных начальников. Это тот самый риск местечкового сепаратизма, о котором мы столько говорили. Так вот, такое отношение к бюджету и к экономической политике рождает новый сепаратизм», — подчеркнул Ермолаев в эфире телеканала NewsOne.

    Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на то, что киевский режим «без коррупции существовать не может».

    Автор: Алексей Громов
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