«Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

Москва, 10 декабря. Евросоюз обеспокоен «милитаризацией» Калининградской области и Крыма, где Россия «демонстрирует странам НАТО» свои силовые возможности. Об этом говорится в докладе Генерального директората Европарламента по внешней политике.

Согласно документу, ЕС и НАТО столкнулись с «ростом сложности и неопределенности» на своих восточных и юго-восточных границах. При этом в качестве причины сложившейся ситуации ЕС указывает «действия России в регионах Балтийского и Черного морей».

«Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС», — говорится в докладе.

Доклад Генерального директората Европарламента вызвал бурную реакцию со стороны россиян в соцсетях. Жители России очень живо и эмоционально комментируют заявление Европарламента.

«Странно, что Евросоюз не обеспокоен войсками НАТО, стоящими на границе России», — пишет Valentina_Gavr.

«Меньше бы бряцали натовским оружием на наших западных границах», — Cyan Beer.

«На каждое действие есть противодействие» — закон Ньютона. Так что, начните с себя», — Алла Иванова.

«Калининград и Крым территория России, а на своей территории, где нужно там и «милитаризируем», — Orange Band Aid.

«Ну чего вы беспокоитесь там в Европе? Мы же не беспокоимся из-за стягивания натовских войск к границам РФ? Не волнуемся из-за размещения ПРО и т.д.. Спите спокойно, не переживайте. Главное спите стоя», — Kemlin troll.

«А милитаризация Украины и Прибалтики Европарламент не «беспокоит»? Прекратите в первую очередь, «демонстрации своих силовых возможностей» России, глядишь и «беспокойство» пройдет, а также риск «нежелательной и неконтролируемой эскалации» исчезнет. Хотите настоящей нормализации отношений с Россией? Просто начните уважать ее интересы, как свои, вот и все», — Blue Paw.

«Расслабься, Европа, и получай удовольствие, какое есть. Не обижайся, не мы такие - жизнь такая. Верно ведь? Соглашайся, или «стандарты» не позволяют? Это потому, что у вас их два», — Голиаф Давыдов.

«Ах, как мне приятна их забота», — Orange Candy.

«Вот они грабли какие оказывается», — Red Magnet.

«На своей территории мы можем делать что хотим. И мнение, и обеспокоенность Европарламента нас не волнуют», — Green Goggles.

Заявление Европарламента о «милитаризации» Крыма и Калининградской области также прокомментировал вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. По его словам, Россия не «милитаризирует» Крым, а защищает местное население от потенциальных угроз, которые постоянно исходят — особенно со стороны Украины.