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Украина
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#Соцсети
«Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма
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    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    18:51  10 Декабря 2017  /обновлено: 18:51  10 Декабря 2017
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    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    Москва, 10 декабря. Евросоюз обеспокоен «милитаризацией» Калининградской области и Крыма, где Россия «демонстрирует странам НАТО» свои силовые возможности. Об этом говорится в докладе Генерального директората Европарламента по внешней политике.

    Согласно документу, ЕС и НАТО столкнулись с «ростом сложности и неопределенности» на своих восточных и юго-восточных границах. При этом в качестве причины сложившейся ситуации ЕС указывает «действия России в регионах Балтийского и Черного морей».

    «Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС», — говорится в докладе.

    Доклад Генерального директората Европарламента вызвал бурную реакцию со стороны россиян в соцсетях. Жители России очень живо и эмоционально комментируют заявление Европарламента.

    «Странно, что Евросоюз не обеспокоен войсками НАТО, стоящими на границе России», — пишет Valentina_Gavr.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «Меньше бы бряцали натовским оружием на наших западных границах», — Cyan Beer.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «На каждое действие есть противодействие» — закон Ньютона. Так что, начните с себя», — Алла Иванова.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «Калининград и Крым территория России, а на своей территории, где нужно там и «милитаризируем», — Orange Band Aid.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «Ну чего вы беспокоитесь там в Европе? Мы же не беспокоимся из-за стягивания натовских войск к границам РФ? Не волнуемся из-за размещения ПРО и т.д.. Спите спокойно, не переживайте. Главное спите стоя», — Kemlin troll.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «А милитаризация Украины и Прибалтики Европарламент не «беспокоит»? Прекратите в первую очередь, «демонстрации своих силовых возможностей» России, глядишь и «беспокойство» пройдет, а также риск «нежелательной и неконтролируемой эскалации» исчезнет. Хотите настоящей нормализации отношений с Россией? Просто начните уважать ее интересы, как свои, вот и все», — Blue Paw.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «Расслабься, Европа, и получай удовольствие, какое есть. Не обижайся, не мы такие - жизнь такая. Верно ведь? Соглашайся, или «стандарты» не позволяют? Это потому, что у вас их два», — Голиаф Давыдов.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «Ах, как мне приятна их забота», — Orange Candy.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «Вот они грабли какие оказывается», — Red Magnet.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    «На своей территории мы можем делать что хотим. И мнение, и обеспокоенность Европарламента нас не волнуют», — Green Goggles.

    «Расслабься, Европа»: россияне ответили на заявление ЕС о «милитаризации» Крыма

    Заявление Европарламента о «милитаризации» Крыма и Калининградской области также прокомментировал вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. По его словам, Россия не «милитаризирует» Крым, а защищает местное население от потенциальных угроз, которые постоянно исходят — особенно со стороны Украины.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #калининград #крым #европарламент #доклад
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