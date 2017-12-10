Азаров назвал единственную страну, которой выгоден конфликт в Донбассе

Киев, 10 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему Киеву выгодно продолжать «оболванивать» собственное население, «зомбируя» предложениями о предоставление автономии Донбассу.

Все эти проекты Азаров считает «людоедскими». При этом он указал на то, что данные последних соцопросов говорят о том, что большинство украинцев не поддерживает предложения об автономии Донбассу и поддерживает все инициативы Киева о «зачистках» региона, лишении на гражданских прав, в том числе, и права на участие в выборах.

В связи с этим политик обратился напрямую к украинцам, пытаясь донести до людей, что единственной целью этих проектов является попытка действующих властей в стране «зомбировать» население и поддерживать конфликт на юго-востоке страны. Ведь в этом случае, поясняет Азаров, киевские власти «продолжат обогащаться, а украинцы продолжат беднеть».

«Только одна страна в мире, а это США, еще заинтересована в продолжении этого конфликта в Украине», — уверен Азаров, подчеркнув, что «эти азбучные истины пора уяснить каждому украинцу» и выйти из «состояния гипноза от зомбирования киевскими СМИ».