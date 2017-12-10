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Украина
Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»
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    Главные новости 10 декабря

    19:00  10 Декабря 2017
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    Главные новости 10 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 10 декабря.

    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал Киев раздробить Россию на части.  Раздробить Россию на части: Тука назвал главную задачу «независимой Украины».

    Сенатор Франц Клинцевич ответил украинскому министру Георгию Туке, заявившему о необходимости «раздробить Россию». По мнению Клинцевича, скорее Тука и киевские власти развалят Украину. «Не расстраивайся, дружище»: Клинцевич забраковал план Туки «раздробить» Россию.

    За возвращение «преступного режима» бывшего президента Украины Виктора Януковича проголосовали 92% телезрителей украинского телеканала, в поддержку аппарата действующего главы государства Петра Порошенко высказались лишь 8%. Украинцы предпочли «преступный режим» Януковича президенту Порошенко.

    Без СССР, который принял на себя основной удар фашистских войск, западным союзникам не удалось бы одолеть Германию малой кровью. Вспомогательная роль США: Пушков напомнил Трампу, кто победил Гитлера.

    Американский истребитель F-22 мешал паре российских штурмовиков Су-25 выполнять задачу по уничтожению террористов ИГИЛ1 близ сирийского города Меядин. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Дешевый пиар для «Раптора»: эксперт объяснил опасные маневры F-22 перед Су-25 в Сирии.

    Австралийский диетолог Рик Хэй выявил продукты питания, которые способствуют хорошему сну. Ученые назвали продукты для борьбы с бессонницей.

    Военный эксперт, генерал-майор ВВС РФ в отставке Владимир Попов дал оценку воздушному инциденту в небе над Сирией, заявив, что США готовили масштабную провокацию. Эксперт прокомментировал инцидент с Су-25 и F-22 в небе Сирии и назвал истинные цели США.

    Осужденная за жестокую расправу над животными Алена Савченко вышла замуж, находясь в местах лишения свободы. «У меня все круто»: живодерка из Хабаровска вышла замуж в тюрьме.

    Эксперты подготовили список автомобилей,  которые пользуются наименьшим спросом на вторичном рынке. Эксперты назвали самые непопулярные для перепродажи автомобили.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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