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Политика
«Что у Порошенко на уме»: Кадыров отреагировал на «антироссийскую выходку» Туки
Политика
«Что у Порошенко на уме»: Кадыров отреагировал на «антироссийскую выходку» Туки
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    «Что у Порошенко на уме»: Кадыров отреагировал на «антироссийскую выходку» Туки

    18:02  10 Декабря 2017  /обновлено: 18:02  10 Декабря 2017
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    «Что у Порошенко на уме»: Кадыров отреагировал на «антироссийскую выходку» Туки

    Грозный, 10 декабря. Президент Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на антироссийские призывы украинского замминистра Георгия Туки, заявившего, что главная задача «независимой Украины» состоит в том, чтобы «раздробить РФ на части».

    По мнению Кадырова, Тука просто выступил ретранслятором идей Петра Порошенко. именно поэтому  Чеченский лидер подчеркнул, что это заявление Туки «не может быть оставлено без реакции», поскольку выражает «самую затаенную мечту президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины».

    «Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по «делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Георгия Тука»,  — написал он в своем Telegram-канале.

    Его призыв «раздробить Россию на части» чеченский лидер назвал антироссийским, при этом подчеркнул, что этого ни он, ни его «хозяева в Европе и США» не дождутся.

    Кроме того, он выразил уверенность, что  ослабления и распада России не дождутся ни на Украине, ни в Европе и США. «А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится»,  — добавил Кадыров. Президент Чечни  также заметил, что Тука «тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста». 

    «В отличие от Тука мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!»  — резюмировал он.

    Автор: Алексей Громов
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