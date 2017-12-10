Калининград, 10 декабря. Блогер Алексей Навальный проводит встречу со сторонниками в Калининграде.

Ранее сообщалось, что Навальный намерен увести своих сторонников о согласованного места проведения акции — парка «Южный» — в сторону более приглянувшейся ему площадки около одного из универмагов. Однако администрация торгового заведения не дала своего согласия, и митингующим пришлось вернуться в парк. При этом участники акции шли прямо по проезжей части, грубо нарушая ПДД.

На митинг Навального пришло всего около 800 человек, несмотря на амбициозные планы и заявления блогера. Стоит отметить, что всего в Калининграде проживает порядка полумиллиона человек.