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Политика
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Навальный проводит встречу со сторонниками в Калининграде
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    Навальный проводит встречу со сторонниками в Калининграде

    17:55  10 Декабря 2017  /обновлено: 17:55  10 Декабря 2017
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    Навальный проводит встречу со сторонниками в Калининграде

    Калининград, 10 декабря. Блогер Алексей Навальный проводит встречу со сторонниками в Калининграде. 

    Ранее сообщалось, что Навальный намерен увести своих сторонников о согласованного места проведения акции — парка «Южный» — в сторону более приглянувшейся ему площадки около одного из универмагов. Однако администрация торгового заведения не дала своего согласия, и митингующим пришлось вернуться в парк. При этом участники акции шли прямо по проезжей части, грубо нарушая ПДД. 

    На митинг Навального пришло всего около 800 человек, несмотря на амбициозные планы и заявления блогера. Стоит отметить, что всего в Калининграде проживает порядка полумиллиона человек.  

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    Автор: Владимир Багров
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    #калининград #навальный
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