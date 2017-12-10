Жители Ногинска вышли на митинг против свалок и мусоросжигательных заводов

В подмосковном Ногинске 10 декабря состоялся митинг, на котором жители города подняли три волнующих их вопроса: строительство четырех мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье, создание Богородского района на базе Ногинска и судьба единственного в городе кинотеатра «Рассвет». На мероприятии побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Предотвратить экологическую катастрофу

Организаторы митинга и его участники утверждают, что возведение мусоросжигательных заводов обернется настоящей экологической проблемой для региона.

«Мы не профессиональные экологи, мы обычные жители, которые окунулись в проблему МСЗ. Мы убеждены, что строительство мусоросжигательного завода станет экологической катастрофой. Выходом из ситуации является раздельный сбор мусора. Сжигать же следует только «хвосты», которые остаются после переработки», — говорит представитель инициативной группы Вячеслав Щитов.

Чиновники отмечают, что предприятия, построенные в рамках проекта «Чистая страна» по японско-швейцарской технологии фирмы Hitachi Zosen Inova, должны не только сократить объем мусорных полигонов, но и снизить вредное влияние на экологию.

Но не стоит также забывать, что любой мусоросжигательный завод начинается с той самой сортировки, о которой и говорят митингующие. После нее проводится несколько циклов переработки и только потом — сжигание «хвостов». Другими словами, МСЗ — это предприятия с так называемым нулевым захоронением.

Дело в том, что отходы сжигаются в герметичной камере при очень высокой температуре — выше 1000 градусов по Цельсию. Оставшиеся зола и шлак очищаются от металлов и в дальнейшем идут на строительство дорог. Как заявляет разработчик, это позволяет спокойно жить и даже заниматься сельским хозяйством в непосредственной близости от предприятия.

Реализация проекта «Чистая страна» позволит исправить одну из самых острых проблем Ногинского района: там расположен крупнейший в Европе полигон по утилизации твердых коммунальных отходов «Тимохово». Он уже давно портит не только воздух, но и жизнь местных жителей.

Создание Богородского района

Это вторая проблема, о которой говорили участники митинга — они убеждены, что создание новой территориальной единицы приведет к ликвидации местного самоуправления и в итоге жители окажутся совершенно незащищенными. А это, по их мнению, лишит их возможности достучаться до чиновников.

«Централизация власти — это хорошо, когда в стране военное положение. Местное самоуправление затем и создавалось, чтобы решать конкретные проблемы на местах», — отметил Щитов.

Однако не стоит забывать, что это позволит власти лучше контролировать региональных администраторов и в случае возникновения серьезных проблем, отчитываться перед Москвой.

Затянувшийся «Рассвет»

Третьим вопросом на повестке дня стоит затянувшаяся реконструкция кинотеатра «Рассвет». Сейчас в городе нет ни одного работающего кинотеатра, а поэтому ногинцы не могут смотреть последние новинки проката.

Поле завершения митинга, инициативная группа граждан приняла резолюцию на имя президента России Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева и губернатора Московской области Андрея Воробьева с перечнем требований ногинских активистов.