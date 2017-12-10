Москва, 10 декабря. Заявление замминистра Украины по делам беженцев Георгия Туки о необходимости «раздробить Россию на части» не находит поддержки в украинском обществе, которое пытается выжить в тяжелейших экономических условиях. Об этом заявил политолог Александр Асафов.

По мнению Асафова, Георгий Тука является представителем так называемых украинских «ястребов», которые открыто выступают за войну с Россией, но при этом остаются реалистами, частенько опровергая официальную победоносную риторику Киева. Заявления Туки, имеют под собой реальные очертания, поскольку любые деструктивные действия, направленные против России, активно поддерживаются властями Украины, о чем свидетельствуют попытки проникновение диверсионных групп в Крым для дестабилизации обстановки на полуострове.

Однако мнение Георгия Туки не отражает настроение украинского общества, поэтому допускать, что его слова находят серьезную поддержку среди граждан Украины, было бы неправильно. Украинцы пытаются выжить в тяжелейших экономических условиях, многие из них регулярно ездят на заработки в Россию, поэтому они не готовы «отвечать рублем» на призывы Киева «раздробить Россию».

«Украина сегодня - беднейшая страна Европы, и люди там не занимаются тем, что сидят в чате с Тукой они пытаются выжить. Едут в Польшу, едут в Россию на заработки, это важнее слов», — сказал Асафов в комментарии изданию «Экономика сегодня».

Ранее Тука заявил, что одной из главных задач Киева должно стать стремление «раздробить Россию на части». Чиновник также добавил, что ему незнакомы «тезисы о братских народах, братской любви и прочих соплях о единых народах».