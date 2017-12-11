Сирия, 11 декабря. Отряды «Тахрир аш-Шам» вскоре покинут Восточную Гуту и направятся на север САР. Силы спецслужб США перебрасывают остатки боевиков ИГ1 из Дейр-эз-Зора в район Ат-Танфа через Ирак. На юге провинции Идлиб неизвестными был застрелен один из лидеров «Ахрар аш-Шам», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продолжают бои с «Джебхат ан-Нусрой»***1 на северо-востоке Хамы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 при помощи США пытается переместиться из пустынных районов Дейр-эз-Зора на юг Хомса; оборудует ложные огневые позиции на линии соприкосновения с «Тахрир аш-Шам» в провинции Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла город Мугр Аль-Мир к юго-западу от Дамаска; пытается завербовать новых сторонников в лагерях для беженцев с целью сдержать натиск САА и ВКС РФ в Хаме; вскоре покинет Восточную Гуту и отправится на север Сирии.

«Ахрар аш-Шам»: лишилась полевого командира и нескольких его сообщников в результате нападения неизвестных боевиков на юге провинции Идлиб.

Международная коалиция: привлекает на свою сторону новые вооруженные бандгруппы для продолжения борьбы с правительством САР.

Провинция Дамаск

Отряды формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» в скором времени покинут территорию Восточной Гуты к северо-востоку от Дамаска, передает новостной портал Fars News. Согласно договоренностям с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики направятся в северные районы арабской республики, где базируются силы так называемой вооруженной оппозиции. В общей сложности в предместьях столицы в настоящий момент дислоцируются до 500 членов «Тахрир аш-Шам».

По данным военного источника в соцсети Twitter (@watanisy), подразделения Сирийской арабской армии (САА) смогли установить полный контроль над городом Мугр Аль-Мир, расположенным в северо-западной части провинции Дамаск. Столкновения в этом регионе продолжаются — правительственные силы намерены разбить анклав исламистов на два отдельных района.

Провинция Хомс

В районе поселения Ат-Танф на юге региона в настоящий момент базируются почти 1500 боевиков, состоящих в подконтрольных силам специальных операций США вооруженных группировках «Джейш Усуд аш-Шаркия», «Шахид Ахмад Абдо» и «Шахид Эль-Карьятейн», сообщает в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Американские военные готовят отряды боевиков для нападений на ключевые пути поставок правительственной армии САР в центральной части Сирии. В последнее время, тем не менее, все больше радикалов отказываются от участия в боевых действиях под эгидой Соединенных Штатов. В связи с этим США вынуждены искать новые бандгруппы для борьбы с войсками Башара Асада, в том числе из состава «Исламского государства». Отмечается, что за прошедший месяц к Ат-Танфу из Дейр-эз-Зора через территорию Ирака были переброшены несколько сотен террористов ИГ. Предполагается, что после перегруппировки они будут передислоцированы в провинции Даръа и Эс-Сувейда через Иорданию.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-западе провинции по-прежнему сохраняется активность разрозненных бандгрупп ИГИЛ, передает местный источник DeirEzzor24. Однако в виду того, что ВКС РФ и правительственные войска САР продолжают зачистку пустынных районов к западу от Евфрата, остатки отрядов боевиков пытаются прорваться в другие регионы арабской республики. Наиболее выгодными направлениями для них являются юг соседнего Хомса, где террористы смогут присоединиться к проамериканским вооруженным формированиям, и северо-восток Хамы, где все еще сохраняется небольшой очаг сопротивления ИГИЛ.

Между тем южные окрестности Дейр-эз-Зора и западный берег Евфрата по-прежнему остаются под угрозой новых террористических атак. В этом районе, по данным местных активистов, отмечается деятельность нескольких «спящих ячеек» террористов.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Эт-Тах, находящемся на юге провинции Идлиб, группой неизвестных был застрелен один из полевых командиров группировки «Ахрар аш-Шам» Абу Абду Дахария, а также несколько его сообщников. Об этом сообщает информационный Twitter-канал (@S_A_Agency). Сведения о том, какое из местных вооруженных формирований может быть причастно к нападению, в настоящий момент устанавливаются. Предполагается, что налет был организован главарями террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам», которая на данный момент является наиболее влиятельной группировкой в Идлибе. Между «Ахрар аш-Шам» и «Ан-Нусрой» существует серьезный конфликт, которые время от времени переходит в ожесточенное вооруженное противостояние за контроль над территориями региона.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» активизировали мероприятия по наращиванию военной мощи с целью сдержать наступление армии САР и российских ВКС к северо-востоку от Хамы. Для восполнения потерь боевики организовали вербовку людей в свои ряды в близлежащих лагерях для беженцев, сообщает новостной ресурс в Twitter (@NatDefFor). Кроме того, к линии фронта недалеко от города Рахаджан была переброшена новая партия техники и вооружений.

Террористы ИГИЛ, которые бросили все усилия на то, чтобы закрепиться в северо-восточной части провинции Хама, проводят перегруппировку на переднем крае у линии соприкосновения с «Джебхат ан-Нусрой», а также оборудуют ложные огневые позиции на окраинах прифронтовых поселков Расм Хамам и Абу Ханадек, передает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Между тем все больше бойцов «Тахрир аш-Шам» отказываются от участия в столкновениях с отрядами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)