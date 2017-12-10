Вывод войск РФ без прогресса в Женеве чреват срывом деэскалации — оппозиция Сирии

Женева, 10 декабря. Вывод российских войск с территории Сирии — без прогресса на мирных переговорах в Женеве — чреват срывом процесса деэскалации в регионе. Об этом в воскресенье заявила представитель делегации объединенной сирийской оппозиции Бассма Кодмани.

Как считает дипломат, Москва понимает тот факт, что стабилизации обстановки в САР нельзя достичь исключительно военными средствами. Поэтому стороны должны работать над развитием легитимного политического процесса.

«На мой взгляд, вывод российских войск из Сирии тесно связан с обеспечением легитимного, пользующегося поддержкой политического процесса в стороны политического перехода… Консолидация деэскалации произойдет через легитимный политический процесс», — цитирует ее слова ТАСС.

Ранее стало известно о том, что делегация сирийской оппозиции готова встретиться с постоянным представителем Российской Федерации при женевском отделении ООН Алексеем Бородавкиным.