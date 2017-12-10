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Палестинец ранил ножом охранника в центре Иерусалима
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    Палестинец ранил ножом охранника в центре Иерусалима

    17:32  10 Декабря 2017  /обновлено: 17:32  10 Декабря 2017
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    Палестинец ранил ножом охранника в центре Иерусалима

    Иерусалим, 10 декабря. Вооруженный ножом палестинец напал на охранника центральной автобусной станции в Иерусалиме. Пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленника задержали. 

    По данным правоохранителей, нападение произошло в разгар массовых протестов против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

    Отмечается, что после как палестинец попытался скрыться с места происшествия, сбежав по центральной улице Яффо. Однако его удалось задержать. Полиция Израиля расценила атаку как теракт.

    Личность нападавшего установлена. Им оказался 24-летний житель палестинских территорий, отмечает РИА Новости. 

    В службе скорой помощи сообщили, что охранник получил ранение в верхнюю часть тела. Его состояние оценивают как тяжелое.

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #теракт #иерусалим
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