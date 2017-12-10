Палестинец ранил ножом охранника в центре Иерусалима

Иерусалим, 10 декабря. Вооруженный ножом палестинец напал на охранника центральной автобусной станции в Иерусалиме. Пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленника задержали.

По данным правоохранителей, нападение произошло в разгар массовых протестов против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Отмечается, что после как палестинец попытался скрыться с места происшествия, сбежав по центральной улице Яффо. Однако его удалось задержать. Полиция Израиля расценила атаку как теракт.

Личность нападавшего установлена. Им оказался 24-летний житель палестинских территорий, отмечает РИА Новости.

В службе скорой помощи сообщили, что охранник получил ранение в верхнюю часть тела. Его состояние оценивают как тяжелое.