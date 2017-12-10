Он нужен всей России: глава Бурятии поддержал решение Путина о выдвижении на выборы-2018

Улан-Удэ, 10 декабря. Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал решение президента Российской Федерации Владимира Путина о выдвижении на выборы-2018. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он обрадовался решению Путина о выдвижении на президентские выборы-2018 и отметил роль главы государства в процветании страны.

«Я помню 90-е и тот окончательный крах, от которого страну спас лично Путин, его конкретные действия», — написал Цыденов.

Глава Бурятии также подчеркнул, что российский президент очень внимательно относится к проблемам Бурятии.

«Путин не только поручения дает, но и конкретную помощь в решении этих проблем оказывает», — уточнил он.

Цыденов добавил, что президент «Путин именно тот человек, который необходим всей России».

Напомним, 6 декабря лидер России объявил о своем участии в выборах президента РФ в марте 2018 года.

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