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Политика
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Политика
Он нужен всей России: глава Бурятии поддержал решение Путина о выдвижении на выборы-2018
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    Он нужен всей России: глава Бурятии поддержал решение Путина о выдвижении на выборы-2018

    18:00  10 Декабря 2017
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    Он нужен всей России: глава Бурятии поддержал решение Путина о выдвижении на выборы-2018

    Улан-Удэ, 10 декабря. Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал решение президента Российской Федерации Владимира Путина о выдвижении на выборы-2018. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

    Он обрадовался решению Путина о выдвижении на президентские выборы-2018 и отметил роль главы государства в процветании страны.

    «Я помню 90-е и тот окончательный крах, от которого страну спас лично Путин, его конкретные действия», — написал Цыденов.

    Глава Бурятии также подчеркнул, что российский президент очень внимательно относится к проблемам Бурятии.

    «Путин не только поручения дает, но и конкретную помощь в решении этих проблем оказывает», — уточнил он. 

    Он нужен всей России: глава Бурятии поддержал решение Путина о выдвижении на выборы-2018

    Цыденов добавил, что президент «Путин именно тот человек, который необходим всей России». 

    Напомним, 6 декабря лидер России объявил о своем участии в выборах президента РФ в марте 2018 года. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #бурятия #выборы-2018 #цыденов
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