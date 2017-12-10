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Политика
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Украина
Нацбанк Украины оценил потери от транспортной блокады Донбасса
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    Нацбанк Украины оценил потери от транспортной блокады Донбасса

    16:43  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:43  10 Декабря 2017
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    Нацбанк Украины оценил потери от транспортной блокады Донбасса

    Киев, 10 декабря. Потери украинской стороны от транспортной блокады Донецкой и Луганской народных республик в 2017 году составят 1,8 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

    «Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны в целом измеряются на уровне 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 милиларда долларов в 2018 году», — подчеркнул представитель финансового регулятора.

    По словам Олега Чурия, Киев смог частично компенсировать экономические потери благодаря благоприятным торговым условиям и высокому урожаю зерновых.

    Напомним, ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов указал на то, что американская и украинская стороны пытаются ужесточить блокаду Донбасса с помощью миротворческого контингента ООН.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина
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