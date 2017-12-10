Нацбанк Украины оценил потери от транспортной блокады Донбасса

Киев, 10 декабря. Потери украинской стороны от транспортной блокады Донецкой и Луганской народных республик в 2017 году составят 1,8 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны в целом измеряются на уровне 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 милиларда долларов в 2018 году», — подчеркнул представитель финансового регулятора.

По словам Олега Чурия, Киев смог частично компенсировать экономические потери благодаря благоприятным торговым условиям и высокому урожаю зерновых.

Напомним, ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов указал на то, что американская и украинская стороны пытаются ужесточить блокаду Донбасса с помощью миротворческого контингента ООН.