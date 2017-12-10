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Политика
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Украина
Сторонники Саакашвили предложили создать «комитет национального спасения» Украины
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    Сторонники Саакашвили предложили создать «комитет национального спасения» Украины

    16:44  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  10 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили предложили создать «комитет национального спасения» Украины

    Киев, 10 декабря. Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Егор Соболев призвал на митинге сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили создать «комитет национального спасения Украины».

    «Я предлагаю создать комитет национального спасения Украины, избрать туда людей с кристальной репутацией, которые от Киева до последнего городка позволят организовать общество, которые позволят не нарушать закон, уберегут страну от потрясений в этот ответственный период», — сказал Соболев.

    Он также добавил, что «комитет национального спасения» позволит создать новых украинских лидеров, которые смогут построить новое «непобедимое государство».

    Напомним, сегодня в Киеве состоялся марш сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Протестующие прошли от парка им. Тараса Шевченко до площади Независимости, где устроили митинг. Сторонники Саакашвили потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко. Сам Саакашвили находится под стражей.

    Автор: Алексей Громов
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