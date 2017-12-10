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Общество
«У меня все круто»: живодерка из Хабаровска вышла замуж в тюрьме
Общество
«У меня все круто»: живодерка из Хабаровска вышла замуж в тюрьме
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    «У меня все круто»: живодерка из Хабаровска вышла замуж в тюрьме

    16:27  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  10 Декабря 2017
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    «У меня все круто»: живодерка из Хабаровска вышла замуж в тюрьме

    Москва, 10 декабря. Осужденная за жестокую расправу над животными Алена Савченко вышла замуж, находясь в местах лишения свободы. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    «395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам… У меня все круто», — написала девушка, опубликовав фото свидетельства о заключении брака.

    Из документа следует, что Савченко вышла замуж за некоего Артема Одисеевича Нечаева, родившегося 17 июля 1995 года в Екатеринбурге. После заключения брака Алена взяла фамилию мужа.

    Напомним, в августе этого года суд отправил за решетку трех жителей Хабаровска. Двух девушек и юношу признали виновными в жестоких убийствах не менее 15 зверей и птиц, которых они брали из приютов или по объявлениям «Отдам в добрые руки».

    Алена Савченко была признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды, получив четыре года и три месяца лишения свободы. Ее сообщница Алина Орлова получила три года колонии. Их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

    Автор: Алексей Громов
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    #хабаровск #тюрьма #брак #живодерка
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