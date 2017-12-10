Делегация оппозиции Сирии готова встретиться с постпредом РФ, если такое предложение поступит

Женева, 10 декабря. Делегация оппозиции Сирии готова встретиться с постпредом России при женевском отделении ООН Алексеем Бородавкиным, если такое предложение поступит. Об этом в воскресенье сообщила представитель Сирийского комитета по переговорам Басма Кодмани.

«Если поступит такое предложение, то мы, конечно, рассмотрим его и положительно ответим», — заявила она.

Кроме того, Кодмани подчеркнула, что оппозиция «открыта к диалогу со всеми сторонами, особенно с Российской Федерацией, которая вносит ключевой вклад в урегулирование кризиса в Сирии», передает «РИА Новости».

Напомним, на женевской платформе проходит восьмой раунд межсирийских переговоров.

Ранее сообщалось, что делегация правительства Сирийской Арабской Республики во главе с постпредом САР при Организации объединенных наций Башаром Джаафари вернулась на переговоры в Женеве.