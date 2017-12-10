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Делегация оппозиции Сирии готова встретиться с постпредом РФ, если такое предложение поступит
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    Делегация оппозиции Сирии готова встретиться с постпредом РФ, если такое предложение поступит

    16:17  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  10 Декабря 2017
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    Делегация оппозиции Сирии готова встретиться с постпредом РФ, если такое предложение поступит

    Женева, 10 декабря. Делегация оппозиции Сирии готова встретиться с постпредом России при женевском отделении ООН Алексеем Бородавкиным, если такое предложение поступит. Об этом в воскресенье сообщила представитель Сирийского комитета по переговорам Басма Кодмани.

    «Если поступит такое предложение, то мы, конечно, рассмотрим его и положительно ответим», — заявила она. 

    Кроме того, Кодмани подчеркнула, что оппозиция «открыта к диалогу со всеми сторонами, особенно с Российской Федерацией, которая вносит ключевой вклад в урегулирование кризиса в Сирии», передает «РИА Новости»

    Делегация оппозиции Сирии готова встретиться с постпредом РФ, если такое предложение поступит

    Напомним, на женевской платформе проходит восьмой раунд межсирийских переговоров. 

    Ранее сообщалось, что делегация правительства Сирийской Арабской Республики во главе с постпредом САР при Организации объединенных наций Башаром Джаафари вернулась на переговоры в Женеве. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #бородавкин #женева
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