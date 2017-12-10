Берлускони назвал «не заслуживающими доверия» обвинения Байдена в адрес России

Рим, 10 декабря. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал «не заслуживающими доверия» заявление экс-вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва якобы оказывает поддержку оппозиционным силам на Западе.

Ранее американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью, в которой Байден и бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер утверждали, что одной из главных задач внешней политики России является «внутренняя дестабилизация Запада».

«Мое впечатление, что в душе Байден рассчитывает выставить свою кандидатуру в 2020 году от демократов, и он написал данную статью, прежде всего, исходя из внутриполитических интересов, чтобы подвергнуть атаке политику Трампа», — заявил Берлускони.

Он также добавил, что анализ внешней политики России, изложенный в статье Байдена, является неточным и поверхностным, что свидетельствует о попытке напомнить поднять свой рейтинг с помощью антироссийской риторики.