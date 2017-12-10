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Политика
Берлускони назвал «не заслуживающими доверия» обвинения Байдена в адрес России
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    Берлускони назвал «не заслуживающими доверия» обвинения Байдена в адрес России

    16:13  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  10 Декабря 2017
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    Берлускони назвал «не заслуживающими доверия» обвинения Байдена в адрес России

    Рим, 10 декабря. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал «не заслуживающими доверия» заявление экс-вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва якобы оказывает поддержку оппозиционным силам на Западе.

    Ранее американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью, в которой Байден и бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер утверждали, что одной из главных задач внешней политики России является «внутренняя дестабилизация Запада».

    «Мое впечатление, что в душе Байден рассчитывает выставить свою кандидатуру в 2020 году от демократов, и он написал данную статью, прежде всего, исходя из внутриполитических интересов, чтобы подвергнуть атаке политику Трампа», — заявил Берлускони.

    Он также добавил, что анализ внешней политики России, изложенный в статье Байдена, является неточным и поверхностным, что свидетельствует о попытке напомнить поднять свой рейтинг с помощью антироссийской риторики.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #берлускони #байден
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