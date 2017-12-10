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Общество
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Политика
Унылое будущее помутило рассудок: Пушков объяснил, почему Тука призвал «дробить Россию»
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    Унылое будущее помутило рассудок: Пушков объяснил, почему Тука призвал «дробить Россию»

    16:24  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:25  10 Декабря 2017
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    Унылое будущее помутило рассудок: Пушков объяснил, почему Тука призвал «дробить Россию»

    Москва, 10 декабря. Глава Временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявления украинского замминистра Георгия Туки о том, что главная задача «независимой Украины» состоит в том, чтобы «раздробить Россию на части».

    Сделать это, по мнению Туки, необходимо, потому что «политически в перспективе» Россия будет оставаться врагом независимой Украины. Кроме того, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины признался, что не понимает тезисов о «братских народах» и «братской любви» и назвал их «соплями».

    По мнению Пушкова, киевским властям следует обратить внимание на положение дел в своей стране: «а то сама развалится».

    «Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали «раздробить Россию на части». За Украиной присмотрели бы,а то сама развалится», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

    В комментариях один из подписчиков Пушкова предложил выписать Киеву «таблетки от раздутого самомнения». А по мнению другого блогера заявления Туки удивить не могут, ведь именно за это киевские власти и получают поддержку Запада.

    Призывы Туки ранее прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек. Он напомнил, что украинский замминистра уже  прославил себя «гениальными идеями» как специалист по форматированию нового мироустройства. 

    «Сейчас мы видим, как в своей голове и на бумаге он раздробил Россию, отвоевал Крым и Донбасс и всю эту охапку тактических планов отправил в Вашингтон на утверждение», — сказал он. Кроме того, он предположил, что это заявления представляет начало «предвыборной кампании будущего кандидата в президенты Георгия Туки».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #пушков #тука
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