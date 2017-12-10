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Общество
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В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
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    В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

    16:19  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  10 Декабря 2017
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    В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

    Луганск, 10 декабря. Украинские солдаты стягивают военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, в том числе в районе населенных пунктов Попасная и Новозвановка. Об этом рассказал в воскресенье официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. 

    По его словам, возле линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано нахождение запрещенного военного вооружения и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

    Кроме того, в военном ведомстве ЛНР отметили, что обстрелы со стороны украинских военных зафиксированы из жилых районов, где проживают мирные граждане.

    В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

    Согласно информации народной милиции, в район подконтрольного Киеву населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе переброшены четыре БТР и две грузовые машины с боеприпасами. 

    Ранее сообщалось, что ВСУ 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР. 

    Автор: Дана Балан
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    #всу #донбасс #лнр #луганск
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