В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 10 декабря. Украинские солдаты стягивают военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, в том числе в районе населенных пунктов Попасная и Новозвановка. Об этом рассказал в воскресенье официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, возле линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано нахождение запрещенного военного вооружения и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в военном ведомстве ЛНР отметили, что обстрелы со стороны украинских военных зафиксированы из жилых районов, где проживают мирные граждане.

Согласно информации народной милиции, в район подконтрольного Киеву населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе переброшены четыре БТР и две грузовые машины с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ВСУ 11 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР.