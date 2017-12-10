Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
«У меня все круто»: живодерка из Хабаровска вышла замуж в тюрьме
Новороссия
ДНР: отряды ВСУ заблокированы в захваченных поселках в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР: отряды ВСУ заблокированы в захваченных поселках в Донбассе

    16:12  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:12  10 Декабря 2017
    46

    ДНР: отряды ВСУ заблокированы в захваченных поселках в Донбассе

    Донецк, 10 декабря. Боевой дух украинских силовиков в зоне военного конфликта в Донбассе находится на крайне низком уровне. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    Согласно предварительным данным, 9 декабря населенный пункт Травневое посетил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

    Как отметил Басурин, украинские военнослужащие заблокированы в захваченных ими же поселках, которые находятся на значительном расстоянии от основных позиций Вооруженных сил Украины.

    «Фактически, военнослужащие 54 бригады заблокированы в поселках. Для них не будет своевременного подкрепления. Как опыт показывает, у них нет возможности для оперативной эвакуации раненных», — подчеркнул он.

    Напомним, за прошедшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР около 1,5 тысячи боеприпасов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть