ДНР: отряды ВСУ заблокированы в захваченных поселках в Донбассе

Донецк, 10 декабря. Боевой дух украинских силовиков в зоне военного конфликта в Донбассе находится на крайне низком уровне. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Согласно предварительным данным, 9 декабря населенный пункт Травневое посетил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Как отметил Басурин, украинские военнослужащие заблокированы в захваченных ими же поселках, которые находятся на значительном расстоянии от основных позиций Вооруженных сил Украины.

«Фактически, военнослужащие 54 бригады заблокированы в поселках. Для них не будет своевременного подкрепления. Как опыт показывает, у них нет возможности для оперативной эвакуации раненных», — подчеркнул он.

Напомним, за прошедшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР около 1,5 тысячи боеприпасов.