Как в Сочи: Путин призвал создать безбарьерную среду в городах России

Москва, 10 декабря. Глава российского государства Владимир Путин заявил, что безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями надо выстраивать так же, как это было сделано в Сочи при подготовке к зимним Играм-2014.

По мнению лидера РФ, государственная программа «Доступная среда» обязана включать не только общественные места, но и внутридворовые пространства по всей стране.

Путин подчеркнул, что брать во внимание нужды граждан с ограничениями по здоровью в других программах необходимо с самого начала.

«Это копейки все стоит, это недорого. Вопрос во внимании. Переделывать, может быть, сложнее. Ломать, а потом заново что-то делать, это, наверное, дороже стоит», — отметил он.

Путин также напомнил про подготовку к сочинским Играм-2014, в рамках которой объекты изначально строили с учетом потребностей данной категории граждан.

Президент России заявил, что программа будет продлена до 2025 года.

Владимир Путин. Биография