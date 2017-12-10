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Общество
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Политика
Как в Сочи: Путин призвал создать безбарьерную среду в городах России
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    Как в Сочи: Путин призвал создать безбарьерную среду в городах России

    16:00  10 Декабря 2017
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    Как в Сочи: Путин призвал создать безбарьерную среду в городах России

    Москва, 10 декабря. Глава российского государства Владимир Путин заявил, что безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями надо выстраивать так же, как это было сделано в Сочи при подготовке к зимним Играм-2014.

    По мнению лидера РФ, государственная программа «Доступная среда» обязана включать не только общественные места, но и внутридворовые пространства по всей стране.

    Путин подчеркнул, что брать во внимание нужды граждан с ограничениями по здоровью в других программах необходимо с самого начала.

    «Это копейки все стоит, это недорого. Вопрос во внимании. Переделывать, может быть, сложнее. Ломать, а потом заново что-то делать, это, наверное, дороже стоит», — отметил он. 

    Как в Сочи: Путин призвал создать безбарьерную среду в городах России

    Путин также напомнил про подготовку к сочинским Играм-2014, в рамках которой объекты изначально строили с учетом потребностей данной категории граждан.

    Президент России заявил, что программа будет продлена до 2025 года. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сочи #доступная среда
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