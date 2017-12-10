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Политика
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Украина
«Русский мир в вышиванке»: в Киеве заявили о новой «угрозе» для Украины
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    «Русский мир в вышиванке»: в Киеве заявили о новой «угрозе» для Украины

    16:59  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  10 Декабря 2017
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    «Русский мир в вышиванке»: в Киеве заявили о новой угрозе для Украины

    Киев, 10 декабря. Украинский социолог Евгений Головаха объяснил, как запрет презентовать детскую книгу об однополых браках во Львове, грозит возникновением «русского мира в вышиванке».  По его словам, после госпереворота Украина изменила политическую ориентацию и как политический субъект «отошла от России очень далеко». 

    «При этом как носители системы укорененных социальных ценностей и представлений о мире мы все еще похожи, и потому велика угроза получить зеркальную России систему — «русский мир» в вышиванке», — объяснил социолог в интервью местному изданию «Новое время».

    Он напомнил о запрете презентации детской книги об однополых браках на книжном форуме во Львове, подчеркнув, что нетолерантное общество может быть антироссийским по своим заявлениям, но по своей сути останется похожим на Россию.

    Ранее Головаха заявлял о том, что «процесс эмансипации Украины от РФ» идет, но за последний замедлился из-за факторов внутренней политики.

    «Если центр и запад страны определились в отношении России однозначно, то на юге и востоке не все так просто. Последнее время в этом регионе изменений нет», — пояснил он.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #русский мир #толерантность #вышиванка
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