Глава Росатома назвал АЭС «Аккую» экономическим гарантом развития отношений РФ и Турции

Москва, 10 декабря. Проект строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» (Akkuyu) выступит экономическим гарантом развития российско-турецких отношений. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев.

Он отметил, что станцией будет владеть Росатом, передает ТАСС.

«Мы, с одной стороны, обеспечим надежную и безопасную эксплуатацию и, с другой стороны, будем коммерчески эффективно поставлять сюда электроэнергию», — подчеркнул Лихачев.

Кроме того, он отметил, что благодаря проекту появятся новые рабочие места, добавив, что проект станет гарантом отношений между Москвой и Анкарой.

«Этот проект выступит хорошим экономическим гарантом развития российско-турецких отношений», — указал гендиректор Росатома.

Лихачев назвал строительство АЭС важнейшим проектом в отношениях между двумя государствами, поскольку российская сторона вкладывает в него денежные средства, а также привлекает турецкие средства.

Today construction and installation works under a limited construction permit began at #Akkuyu #NPP. We expect to receive the main construction license in spring 2018. pic.twitter.com/kveKPEe1eo — Rosatom Global (@RosatomGlobal) December 10, 2017

Напомним, в воскресенье в Мерсине состоялась церемония начала возведения АЭС «Аккую».