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Экономика
Глава Росатома назвал АЭС «Аккую» экономическим гарантом развития отношений РФ и Турции
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    Глава Росатома назвал АЭС «Аккую» экономическим гарантом развития отношений РФ и Турции

    15:42  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  10 Декабря 2017
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    Глава Росатома назвал АЭС «Аккую» экономическим гарантом развития отношений РФ и Турции

    Москва, 10 декабря. Проект строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» (Akkuyu) выступит экономическим гарантом развития российско-турецких отношений. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев. 

    Он отметил, что станцией будет владеть Росатом, передает ТАСС.

    «Мы, с одной стороны, обеспечим надежную и безопасную эксплуатацию и, с другой стороны, будем коммерчески эффективно поставлять сюда электроэнергию», — подчеркнул Лихачев. 

    Кроме того, он отметил, что благодаря проекту появятся новые рабочие места, добавив, что проект станет гарантом отношений между Москвой и Анкарой.

    Глава Росатома назвал АЭС «Аккую» экономическим гарантом развития отношений РФ и Турции

    «Этот проект выступит хорошим экономическим гарантом развития российско-турецких отношений», — указал гендиректор Росатома.

    Лихачев назвал строительство АЭС важнейшим проектом в отношениях между двумя государствами, поскольку российская сторона вкладывает в него денежные средства, а также привлекает турецкие средства.

    Напомним, в воскресенье в Мерсине состоялась церемония начала возведения АЭС «Аккую».  

    Автор: Дана Балан
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    #россия #турция #экономика #аэс #аккую
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