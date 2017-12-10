Глава Росатома назвал АЭС «Аккую» экономическим гарантом развития отношений РФ и Турции
Москва, 10 декабря. Проект строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» (Akkuyu) выступит экономическим гарантом развития российско-турецких отношений. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев.
Он отметил, что станцией будет владеть Росатом, передает ТАСС.
«Мы, с одной стороны, обеспечим надежную и безопасную эксплуатацию и, с другой стороны, будем коммерчески эффективно поставлять сюда электроэнергию», — подчеркнул Лихачев.
Кроме того, он отметил, что благодаря проекту появятся новые рабочие места, добавив, что проект станет гарантом отношений между Москвой и Анкарой.
«Этот проект выступит хорошим экономическим гарантом развития российско-турецких отношений», — указал гендиректор Росатома.
Лихачев назвал строительство АЭС важнейшим проектом в отношениях между двумя государствами, поскольку российская сторона вкладывает в него денежные средства, а также привлекает турецкие средства.
Today construction and installation works under a limited construction permit began at #Akkuyu #NPP. We expect to receive the main construction license in spring 2018. pic.twitter.com/kveKPEe1eo— Rosatom Global (@RosatomGlobal) December 10, 2017
Напомним, в воскресенье в Мерсине состоялась церемония начала возведения АЭС «Аккую».