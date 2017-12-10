Трое россиян погибли в ДТП в Азербайджане

Баку, 10 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Азербайджане. Об этом в воскресенье проинформировали местные СМИ.

Инцидент произошел в Шекинском районе. Согласно предварительным данным, на автодороге Евлах – Загатала — Грузия автомобиль Mercedes столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибли четыре человека, из которых трое были гражданами Российской Федерации.

Как передает RT, еще несколько человек получили травмы.

Напомним, в начале декабре стало известно о том, что около 20 человек пострадали в ДТП в Стамбуле.