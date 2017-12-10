Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
«У меня все круто»: живодерка из Хабаровска вышла замуж в тюрьме
Весь мир
Трое россиян погибли в ДТП в Азербайджане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трое россиян погибли в ДТП в Азербайджане

    15:38  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:38  10 Декабря 2017
    122

    Трое россиян погибли в ДТП в Азербайджане

    Баку, 10 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Азербайджане. Об этом в воскресенье проинформировали местные СМИ.

    Инцидент произошел в Шекинском районе. Согласно предварительным данным, на автодороге Евлах – Загатала — Грузия автомобиль Mercedes столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибли четыре человека, из которых трое были гражданами Российской Федерации.

    Как передает RT, еще несколько человек получили травмы.

    Напомним, в начале декабре стало известно о том, что около 20 человек пострадали в ДТП в Стамбуле.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #азербайджан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть