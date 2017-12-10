Церемония вручения Нобелевской премии мира-2017 стартовала в Осло

Осло, 10 декабря. Церемония вручения Нобелевской премии мира за текущий год стартовала в норвежской столице, онлайн-трансляцию ведет шведское и норвежское телевидение.

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет озвучил в октябре, присудив Международной кампании по запрещению ядерного оружия награду за передовые усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе соглашений.

Сначала лауреата года представит глава Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен, после чего состоится небольшой концерт.

Отмечается, что российское посольство в Норвегии будет представлено в ходе церемонии вручения Нобелевской премии мира, однако не на уровне посла. Об этом сообщалось на странице посольства в социальной сети Facebook.