Донбасс сегодня: Муженко побоялся ехать на передовую, ВСУ распродают боеприпасы

Донбасс, 10 декабря. Украинские гаубицы бьют по ДНР. Луганская народная республика под огнем минометов. Инспекция в армию Киева выявила масштабную недостачу боеприпасов. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Муженко приехал, извинился и не обещал вернуться

Как сообщает разведка ДНР, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко посетил прифронтовой поселок Травневое. Целью визита стала попытка главкома извиниться перед военнослужащими за провальную военную операцию, которую в ДНР с легкой подачи полковника Басурина назвали «Гладосовским котлом».

Представители донецкой разведки отмечают, что солдаты 54 бригады ВСУ ждали от руководителя приказа покинуть тактически невыгодные позиции для сохранения личного состава, однако такого приказа не поступило.

Уезжая с позиций, Муженко распорядился и дальше держать оборону, так как большие потери «не повод для паники». При этом стало известно, что в соседнее Гладосово украинский главком ехать отказался из-за опасной близости населенного пункта к позициям армии ДНР. Тем не менее пресс-центр АТО и ряд украинских СМИ сообщили, что Муженко посетил оба поселка.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки не принесли республикам долгожданной тишины. По 28 населенным пунктам ДНР и ЛНР били украинские гаубицы 122-го калибра, минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, армия Киева для атак активно использовала противотанковые гранатометы и штатное вооружение боевых машин.

Офицеры обеих республик констатировали напряженную ситуацию на линии соприкосновения. За 24 часа ВСУ 54 раза нарушили перемирие, выпустив более 1600 снарядов, мин и гранат по городам и селам республик Донбасса.

ВСУ торгуют боеприпасами

Донецкая разведка сумела вскрыть факт тотального хищения боеприпасов в 28 омбр ВСУ. Стало известно, что командир 28 бригады и комбат того же подразделения приказывали своим подчиненным вывозить «неучтенку» в условленное место.

Так, в течение минувших двух недель в район поселка Лесное (между украинской Волновахой и Докучаевском ДНР — прим. ФАН) были отправлены четыре военных грузовика с разнокалиберными боеприпасами и боекомплектами к стрелковому оружию. Причем в украинский перевалочный «схрон» поехали как мины, так и артиллерийские снаряды.

Боеприпасы списывались и вывозились под контролем контрразведки СБУ. Кроме того, в настоящее время инспекция Генштаба проводит проверку в бригаде и пытается выяснить причину недостачи боеприпасов.

Украинские волонтеры подсчитали «потери» ДНР

Фронтовой «волонтер» Ксения Быкова опубликовала на своей странице в одной из соцсетей материал о пяти военнослужащих ДНР, якобы погибших в районе Песков, Спартака и донецкого аэропорта, заявив, что готовит пять пакетов для тел погибших солдат.

Кроме того, Быкова рассказывает, что указанные потери армия республики понесла в последние три дня. Как рассказали представители военного командования ДНР, в указанный женщиной период погибли два ополченца и еще один получил незначительные ранения. Причем это произошло на линии соприкосновения.

Примечательно, штаб силовой операции на Украине озвученную информацию не подтвердил.