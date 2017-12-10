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Компания McLaren назвала новый дорожный спорткар в честь знаменитого гонщика
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    Компания McLaren назвала новый дорожный спорткар в честь знаменитого гонщика

    15:12  10 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  10 Декабря 2017
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    Компания McLaren назвала новый дорожный спорткар в честь знаменитого гонщика

    Лондон, 10 декабря. Британский автомобильный концерн McLaren планирует выпустить новую версию экстремального спортивного автомобиля Senna, который был назван в честь известного бразильского гонщика Айртона Сенны. 

    Отмечается, что McLaren Senna выпустят лимитированным тиражом.

    В общей сложности концерн планирует создать до 500 таких автомобилей, которые будут собирать на заводе в английском Уокинге.

    Ожидается, что спортивные автомобили выпустят не ранее второй половины будущего года. Стоимость McLaren Senna составляет 750 тыс. фунтов стерлингов (59 млн российских рублей).

    Известно, что автомобиль оснащен двигателем без гибридной части мощностью 800 лошадиных сил.

    Британские производители обещали раскрыть все технические характеристики автомобиля в январе.

    Автор: Дана Балан
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    #автомобили #спорткар #mclaren senna
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