Метит в президенты: в Госдуме объяснили призыв Туки «раздробить Россию на части»
Москва, 10 декабря. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал призыв украинского замминистра «раздробить Россию на части», предположив, что это заявление является началом «предвыборной кампании будущего кандидата в президенты Георгия Туки».
Бальбек также напомнил, что Тука уже выступал ранее с другими «гениальными идеями», прославив себя как «специалист по форматированию нового мироустройства». При этом он заметил, что понимание все заявления украинского политика пока находят понимание лишь у «параноидальных личностей».
«Сейчас мы видим, как в своей голове и на бумаге он раздробил Россию, отвоевал Крым и Донбасс и всю эту охапку тактических планов отправил в Вашингтон на утверждение», — сказал Бальбек в комментарии RT.
Кроме того, он предположил, что подобные заявления — это начало «предвыборной кампании будущего кандидата в президенты Георгия Туки».
Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал Киев «раздробить Россию на части».
Сделать это, по его мнению, необходимо, потому что «политически в перспективе» Россия будет оставаться врагом независимой Украины.
Кроме того, Тука признался, что не понимает тезисов о «братских народах» и «братской любви» и назвал их «соплями».