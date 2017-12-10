«А что, Украину уже соединили?»: россияне ответили Туке на предложение «раздробить» РФ
Киев, 10 декабря. Россияне в соцсетях отреагировали на предложение заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки «раздробить Россию на части».
По мнению Туки, сделать это необходимо, потому что «политически в перспективе» Россия будет оставаться врагом независимой Украины. Пользователи соцсетей отреагировали на предложение украинского политика негативно.
«В попытках раздробить кого-то, как бы Украина не раздробилась еще сильнее)», — пишет Red Ring.
«Пусть с себя начнут, так сказать, пример покажут!», — пишет пользователь с ником Внук Ветерана.
Пусть с себя начнут, так сказать, пример покажут! ????— Внук Ветерана (@SunOfVeteran) December 10, 2017
«А что, Украину уже соединили?», — пишет V.
А что Украину уже соеденили?— V (@gvs777) December 10, 2017
«Ну вот, допустим, у них всё-таки как-то получится, и они раздробят Россию. Будет куча территорий, у каждой своё ядерное оружие. Неужели украинцам от этого безопаснее будет? Или их американским покровителям неужели безопаснее будет? Так-то хотя бы один Путин, с ним можно хоть в чём-то договориться. А будет что? Хаос и небезопасность», — предположил Cyan Popcorn.