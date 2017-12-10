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Политика
«Что у Порошенко на уме»: Кадыров отреагировал на «антироссийскую выходку» Туки
#Соцсети
«А что, Украину уже соединили?»: россияне ответили Туке на предложение «раздробить» РФ 
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    «А что, Украину уже соединили?»: россияне ответили Туке на предложение «раздробить» РФ 

    17:15  10 Декабря 2017  /обновлено: 17:15  10 Декабря 2017
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    «А что Украину уже соединили?»: в России ответили на предложение Туки «раздробить» РФ 

    Киев, 10 декабря. Россияне в соцсетях отреагировали на предложение заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки «раздробить Россию на части».

    По мнению Туки, сделать это необходимо, потому что «политически в перспективе» Россия будет оставаться врагом независимой Украины. Пользователи соцсетей отреагировали на предложение украинского политика негативно.

    «В попытках раздробить кого-то, как бы Украина не раздробилась еще сильнее)», — пишет Red Ring.

    «А что Украину уже соединили?»: в России ответили на предложение Туки «раздробить» РФ 

    «Пусть с себя начнут, так сказать, пример покажут!», — пишет пользователь с ником Внук Ветерана.

    «А что, Украину уже соединили?», — пишет V.

    «Ну вот, допустим, у них всё-таки как-то получится, и они раздробят Россию. Будет куча территорий, у каждой своё ядерное оружие. Неужели украинцам от этого безопаснее будет? Или их американским покровителям неужели безопаснее будет? Так-то хотя бы один Путин, с ним можно хоть в чём-то договориться. А будет что? Хаос и небезопасность», — предположил Cyan Popcorn.

    «А что Украину уже соединили?»: в России ответили на предложение Туки «раздробить» РФ 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #сепаратизм
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