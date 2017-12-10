«А что, Украину уже соединили?»: россияне ответили Туке на предложение «раздробить» РФ 

Киев, 10 декабря. Россияне в соцсетях отреагировали на предложение заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки «раздробить Россию на части».

По мнению Туки, сделать это необходимо, потому что «политически в перспективе» Россия будет оставаться врагом независимой Украины. Пользователи соцсетей отреагировали на предложение украинского политика негативно.

«В попытках раздробить кого-то, как бы Украина не раздробилась еще сильнее)», — пишет Red Ring.

«Пусть с себя начнут, так сказать, пример покажут!», — пишет пользователь с ником Внук Ветерана.

Пусть с себя начнут, так сказать, пример покажут! ???? — Внук Ветерана (@SunOfVeteran) December 10, 2017

«А что, Украину уже соединили?», — пишет V.

А что Украину уже соеденили? — V (@gvs777) December 10, 2017